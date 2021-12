Diminution des correspondances demandée à Exo

Les résultats de la consultation publique menée par Exo dans le secteur de la Presqu’Île en décembre sont maintenant connus. Les Vaudreuil-Soulangeois qui ont pris parole demandent notamment moins de correspondances et une meilleure fluidité entre les différents modes de transport.

Parmi les facteurs qui favoriseraient l’utilisation du transport en commun, on retrouve entre autres, une meilleure fréquence de passages, des trajets plus rapides qu’en voiture, des heures de service élargies, une synchronisation des horaires lors des correspondances et plus de passages lors des heures de pointe de l’après-midi.

Avec ces données, la société de transport collectif compte élaborer des scénarios de desserte qui seront ensuite présentés aux usagers du secteur en 2022. La nouvelle offre de service devrait être déployée en 2024.

L’achalandage revient tranquillement dans son réseau de transport alors qu’il se situe à 30% pour les trains et 60% pour les autobus.

Le secteur de la Presqu’Île comprend les municipalités de Vaudreuil-Soulanges qui font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).