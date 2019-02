Résultats concrets du Plan local de déplacements à Verdun

Le bilan de la première année d’implantation du Plan local de déplacements adopté en septembre 2017 a été déposé lors du dernier conseil d’arrondissement. Des résultats concrets sont notés en vue de sécuriser et favoriser les déplacements actifs.

L’axe 1 intitulé «Sécurité des déplacements et qualité de vie» montre notamment que la révision de tous les débarcadères scolaires a été complétée, tout comme l’abaissement de la limite de vitesse de 40 km/h à 30 km/h dans les zones scolaires situées sur des rues artérielles et sur la rue Wellington.

Il est prévu l’an prochain d’aménager une aire d’attente pour piétons et cyclistes à l’intersection du boulevard Gaétan-Laberge et de la rue Gilberte-Dubé.

«Transport collectif et actif» constitue l’axe 2 dans lequel on retrouve notamment la présentation du Réseau expresse métropolitain (REM) lors de la consultation sur la démarche de planification urbaine pour la partie nord de L’Île-des-Sœurs. L’ajout de 10 nouvelles saillies de trottoirs près des écoles et de quatre passages pour piétons sur les rues Wellington et de Verdun sont du nombre des actions concrétisées.

Cette année, les projets visés sont le réaménagement de la voie cyclable sur le boulevard LaSalle, entre les rues Henri-Duhamel et d’Argenson

Quant à l’axe 3 «Réseau routier et stationnement», il dévoile par exemple des rencontres périodiques tenues par le consortium Signature sur le Saint-Laurent du Comité bon voisinage et l’ajout de quatre bornes doubles de recharge pour les véhicules électriques des citoyens et cinq de plus pour ceux de la Ville.

À l’avenir, des travaux d’entretien sur le stationnement étagé de la rue Ethel permettront de préserver la structure, comme le remplacement de la membrane d’étanchéité.

