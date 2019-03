Verdun: Conseil d’arrondissement de mars

Logements abordables

Le bilan 2016-2018 du Plan d’action local pour améliorer l’offre et l’accès à des logements abordables a été déposé. «Entre janvier 2015 et août 2018, 72 bâtiments et 224 logements ont profité du programme de subvention de la rénovation résidentielle, a annoncé le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. Ça représente plus de 850 000$ en subventions pour les travaux dont les coûts étaient de près de 4 millions.»

Il ajoute que la lutte contre l’insalubrité et les punaises de lit s’est intensifiée et qu’un système plus efficace dans le traitement des infestations a été mis en place. Il demande toutefois de rester vigilant et de prendre des mesures nécessaires. Par exemple, les résidents qui veulent se départir d’un objet infesté par les punaises doivent le perforer et obligatoirement le déposer dans un sac plastique, offert gratuitement au Bureau Accès Verdun.

«Le bilan n’est pas parfait. Les objectifs fixés n’ont pas été atteints. Seulement 418 600$ ont été ramassés en termes de contribution alors qu’on aurait aimé avoir plus», a ajouté l’élu.

Accessibilité universelle

Les élus municipaux ont également déposé le bilan de l’an 2 du Plan d’action en accessibilité universelle de Verdun. Le conseiller d’arrondissement, Pierre L’Heureux, a donné en exemple le Quai 5160, la place publique, la plage et l’Auditorium pour montrer l’engagement de Verdun afin de rendre accessible l’ensemble des grands bâtiments.

«Au-delà de toutes les actions qui ont été inscrites au plan, ce dont je suis très fier et ça a été un travail mené de longue haleine. On voulait s’assurer que l’accessibilité universelle soit intégrée dans l’ensemble des actions menées par l’ensemble de l’arrondissement, que cela devienne un réflexe», a-t-il expliqué.

Il a poursuivi avec une action très concrète de l’arrondissement, la modification du règlement de zonage afin d’y ajouter des objectifs et des critères, d’implantation et d’intégration architecturale, pour un projet de rénovation de façade d’un bâtiment. Les zones impliquées se situent sont la rue Wellington et sur le boulevard LaSalle. La nouvelle section vise à créer une architecture de qualité supérieure qui s’harmonise à celle du bâtiment visé; à maintenir le caractère architectural d’origine et à favoriser l’accessibilité universelle des bâtiments.

Piste cyclable bouclée

L’appel d’offres de réalisation des travaux en lien avec la piste cyclable de la Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs, qui relève du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) de la Ville de Montréal, sera lancé ce mois-ci. Dès cet été, il est prévu de construire une passerelle en aluminium d’une longueur de 12m ainsi qu’un muret. Il devrait aussi y avoir le réaménagement de la piste multifonctionnelle qui est utilisé par les cyclistes, les marcheurs et les coureurs. La réfection de l’éclairage et l’aménagement paysager seront en plus au programme.

À l’origine, deux sections de la piste avaient été aménagées temporairement sur une propriété privée pour longer le pourtour d’une anse. En 2017, elle avait été fermée pour permettre la construction de la tour à condominium, Evolo X.

«L’objectif premier est de faire le tour de l’île, a expliqué Jean-François Parenteau. La piste sera déplacée et réhabilitée directement au-dessus du petit ruisseau de la Pointe-Nord.»

Les coûts, qui s’élèvent à près d’un million de dollars, seront entièrement pris en charge par le SUM.

Une heure pour la Terre

Pour une 6e année, Verdun participera à l’événement international «Une heure pour la Terre» en éteignant les lumières de la mairie d’arrondissement le 30 mars, de 20h30 à 21h30, et en invitant les résidents à s’impliquer. L’objectif est de sensibiliser la population à l’importance de s’engager concrètement dans la conservation de l’énergie pour lutter contre les changements climatiques.

Inaugurée en 2007 à Sydney, en Australie, la journée est parrainée par le Fonds mondial pour la nature. En 2018, plus de 170 pays y ont participé dans le but de combattre le réchauffement global, ce qui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 000 tonnes.



La Saint-Patrick

Le 11 mars, les élus municipaux, dont Sterling Downey, étaient présents pour la réception des Irlandais à la mairie d’arrondissement, un événement annuel depuis 1961. L’édifice a été illuminé en vert pour l’occasion et il le sera à nouveau les 16 et 17 mars pour célébrer la fête de la Saint-Patrick.

Des chars allégoriques de Verdun auront en plus une section du 196e défilé qui aura lieu le 17 mars sur la rue Sainte-Catherine, dans le centre-ville. «C’est une journée que l’on prend pour dire au reste de Montréal que nous sommes très fiers de Verdun et de nos racines irlandaises», a souligné le conseiller de Ville, Sterling Downey.