Première participation aux Jeux de Montréal pour les volleyeurs de Verdun

Treize jeunes jouent chaque vendredi au volley-ball dans le gymnase de l’école primaire Notre-Dame-de-la-Garde. Ils s’entraînent en vue des Jeux de Montréal qui se dérouleront début avril, au complexe sportif Claude-Robillard.

«Je fais du soccer et du basket-ball à l’école et j’ai choisi le volley pour faire une nouvelle activité, raconte Astrid, élève de 12 ans à l’école primaire Lévis-Sauvé, qui met l’emphase sur la bonne ambiance du groupe. J’aime ça, surtout que je m’améliore. Je suis bonne dans les services, mais comme je suis forte, je dois apprendre à contrôler ma force.»

L’équipe verdunoise mixte rassemble des jeunes âgés de 8 à 12 ans. S’ils ont déjà fait du volley-ball à l’école, c’est la première fois qu’ils en font intensivement. Ils s’entraînent gratuitement une heure par semaine depuis janvier et ils pratiqueront jusqu’à la compétition.

«J’aime ce sport parce que c’est un beau travail d’équipe et c’est très technique. […] Il faut se comprendre les uns les autres, respecter les déplacements et les règles. J’aime bien recevoir des passes», témoigne Susan, élève de 12 ans à l’école primaire Verdun Elementary, qui espère gagner, mais qui se dit déjà très heureuse de participer à ses premiers Jeux de Montréal.

L’objectif est qu’après les Jeux, les jeunes continuent de faire du sport. D’ailleurs, la maman de Susan, qui est une ancienne volleyeuse et encadre les joueurs, aimerait qu’un club se crée dans l’arrondissement.

Apprentissage

«Les Jeux de Montréal se présentent comme les premières compétitions sportives. Ce sont donc des gens qui n’ont pas forcément d’expérience, explique leur entraîneur Francis Binette. La majorité de nos jeunes n’en ont pas non plus, donc on leur apprend tout de A à Z.»

Touche, machette, service, ou encore position sont quelques-uns des gestes qui sont inculqués aux jeunes. Il n’y a aucune sélection à l’entrée, tous sont les bienvenus.

«On ne met pas l’emphase sur les résultats, mais sur le respect, le travail en équipe, l’activité physique et l’amusement. Pour notre première participation, on veut juste que les jeunes se surpassent eux-mêmes», insiste-t-il.

Les Jeux de Montréal se dérouleront du 4 au 7 avril au Complexe sportif Claude-Robillard (1000, avenue Émile-Journault, à Ahuntsic-Cartierville).

Organisation

«Le mandat des Jeux de Montréal est d’initier les enfants au sport. Donc, nous on part à la recherche des enfants qui veulent participer, explique la coordonnatrice en loisirs à l’arrondissement, Karine Boulet. Il y en a déjà qui participent via des organismes, mais par exemple le volley-ball, il n’y a pas d’organisme qui le pratique à Verdun. On est alors allé faire du recrutement pour avoir une équipe.»

Pour la 10e année, elle participera aux Jeux de Montréal qu’elle compare à des mini Jeux olympiques avec une cérémonie d’ouverture, les Jeux et un grand spectacle de clôture. Elle est accompagnée par Francis Binette qui en est à sa 8e édition.

Tous deux ont commencé leur carrière comme entraîneurs. Elle, en basket-ball. Lui, en volley-ball et hockey, entre autres. Leur travail aujourd’hui est de s’assurer que les organismes et les associations soient prêts pour l’événement.

Disciplines

La première discipline avec laquelle Verdun a été représentée est l’athlétisme. Cette année, deux nouvelles font leur apparition, le volley-ball et le rugby.

«C’est sûr qu’on est limité à Verdun parce qu’on n’a pas de centre aquatique. Il y a des sports aux Jeux de Montréal, comme la natation et le plongeon, pour lesquels on ne peut pas avoir d’équipe pour nous représenter. L’année prochaine, on voudrait ajouter le badminton et rendu là, on ne serait pas mal au maximum de nos capacités», assure M. Binette.

Si les jeunes peuvent jouer dans une seule discipline, le fait que l’offre s’élargisse chaque année, augmente aussi leur nombre. «Verdun est toujours l’une des plus grosses délégations, souligne l’entraîneur. Malgré le fait que l’arrondissement ne soit pas le plus nombreux, on est toujours celui qui amène le plus de jeunes.»

L’an dernier, ils étaient 215 et cette année, ils devraient être 230.

Pour plus d’infos.