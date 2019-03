Visite de l’école Annexe Crawford

Quelque 150 jeunes du quartier Crawford occupent depuis le début de l’année les locaux de la nouvelle école primaire de Verdun, Annexe Crawford, située sur la rue Churchill. Ils avaient préalablement fait leur rentrée scolaire à l’école alternative des Saules Rieurs. Les deux établissements se partagent d’ailleurs la même directrice, Geneviève Troli.

«Pour les membres du personnel et pour les familles de voyager là-bas, l’horaire était différent, on finissait plus tard, les enfants étaient fatigués, ils voyageaient en autobus, raconte Mme Troli. Depuis qu’on est ici, c’est vraiment apprécié de tous, notre horaire. Dans le quartier, les élèves arrivent beaucoup à pied, très peu en voiture. C’est donc très calme le matin et l’entrée se fait tout en douceur.»

Elle souhaiterait lancer un trottibus, mais attendra la prochaine rentrée puisqu’elle considère qu’il est plus difficile de le mettre en place l’hiver. Elle assure toutefois que des parents le font déjà de manière informelle. En ce qui concerne les brigadiers scolaires, la situation est en train d’être analysée pour voir les coins de rues qui seraient appropriés.

Les besoins vont se faire grandissants au fil des années. «L’école a une capacité de plus de 300 élèves, donc on est en croissance pour les trois prochaines années. Les élèves qui étaient dans d’autres écoles au troisième cycle ont eu la chance de rester dans leur établissement, donc nous accueillons beaucoup d’élèves en maternelle ici. Tranquillement les maternelles vont monter et il y aura deux classes par niveau partout», prévoit la directrice.

Spécificités

Un programme intensif est en train d’être développé. «On avait fait un sondage auprès des parents avant la rentrée scolaire et ce qui ressortait, c’était de l’anglais intensif pour tous, donc on est en train de regarder la possibilité de le développer», assure celle qui a grandi à LaSalle.

En cinquième et sixième année, l’enseignant spécialiste d’anglais de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ferait cinq mois avec un groupe pendant que le titulaire en français ferait les autres matières, puis on inverse.

Un autre sondage avait permis aux familles de choisir la musique comme forme d’arts enseignée. Les élèves de première à sixième année ont un local à disposition où ils jouent notamment du xylophone, du ukulélé et des percussions.

«Dans les classes, les enseignants offrent une autre forme d’arts, précise Geneviève Troli. Au premier cycle, c’est l’art dramatique, au deuxième et troisième cycle, ce sont les arts plastiques.»

Près de 300 moineaux en bois ont été sculptés par le menuisier Richard Purdy et seront suspendus cet été en dessous du puits de lumière situé à l’entrée du service de garde. L’inauguration de l’école est prévue à l’automne.

Directrice

Geneviève Troli a commencé sa carrière professionnelle comme enseignante de mathématiques à l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle. Elle est ensuite passée directrice adjointe à l’école secondaire Monseigneur-Richard pendant cinq ans, avant de rejoindre l’école primaire Notre-Dame-de-la-Paix où elle a été directrice pendant cinq ans.

Il y a deux ans, elle a ouvert l’école alternative des Saules Rieurs et cette année, elle a pris en plus la responsabilité de diriger l’école Annexe Crawford.

«Le point commun, c’est l’appropriation d’une nouvelle école avec une nouvelle équipe constituée de personnes qui ne se connaissaient pas et qui avaient des expériences différentes, mais qui se retrouvent ensemble pour essayer de se former une nouvelle vision», souligne Mme Troli.

Elle ajoute qu’en termes de différences, il y a l’évaluation et l’implication des parents. Dans le quartier Crawford, les parents sont décrits comme formant une communauté tissée serrée, mais à l’école alternative, il s’agit de co-éducation.

«Ça ne peut pas nuire, mais peut-être que l’école alternative ne répond pas aux besoins de tous les enfants et de toutes les familles puisque certaines ne peuvent pas donner autant de temps, explique la directrice. Mes valeurs sont de répondre aux besoins des enfants et d’avoir des pratiques efficaces, ce qui se retrouve dans les deux cas.»

Elle dispose d’une directrice adjointe qui a le dossier de l’école alternative. Elle passe une journée par semaine sur place et une demi-journée par semaine, son adjointe vient sur la rue Churchill pour faire la passation des dossiers.