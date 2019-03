Repenser sa vie à Verdun

Brigitte Morel est coach en Programmation Neuro Linguistique, une approche consacrée à l’étude du comportement humain dans ses dimensions de communication, d’apprentissage et de changement. Elle est aussi auteure et, avec son livre Le Génie est en vous – Pour en finir avec la pensée magique qu’elle présentera la semaine prochaine au Quai 5160, elle souhaite aider les gens à sortir de la confusion et à trouver confiance pour exploiter au maximum leur potentiel.

Comment en êtes-vous arrivée à écrire ce troisième livre?

J’ai écrit Diama: l’enfant des lois de la vie [en 2016], donc les enseignements qu’il y a ici ont été d’abord dans un roman parce que je trouvais que c’était une belle façon de s’identifier à un personnage et de vivre un peu ces lois au lieu d’avoir juste le manuel. Quand ç’a été fini, je me suis dit qu’il fallait que j’aille plus loin. Ces enseignements sont trop précieux et simples, ils peuvent changer une vie, donc je vais écrire. Ça a été très dur. C’est beaucoup moins facile pour moi d’écrire un manuel plutôt qu’un roman. Ça a pris deux ans. Je continue à travailler sur les lois et je vais pouvoir les enseigner maintenant. Je suis en train de préparer tout le cartable d’ateliers que je pense donner à l’automne et je pense que le premier sera à Verdun.

Comment vont-ils se dérouler?

On va passer à travers les 11 lois. Les gens vont avoir un cahier de notes, on va expliquer la première loi, puis il y aura une série de questions. Ils vont avoir du temps entre eux pour pouvoir échanger parce que parfois, en écoutant quelqu’un d’autre, ça nous sort de notre chemin habituel de pensées. […] Je dis toujours que la réussite, c’est partir de l’ordinaire, élever ses standards et se surprendre d’être allé aussi loin.

Parmi les 11 lois, est-ce qu’il y en a une qui vous touche le plus?

Tu as quelque chose à apprendre pour ta vie dans chacune de ses lois. La plus importante est la loi de la pensée parce que c’est avec ça qu’on réagit. Je pourrais dire que celle qui m’a aidé beaucoup dans ma vie est la loi de la contrepartie qui dit «Tu ne seras jamais ni plus ni moins que ce que tu crois que tu mérites d’être».

Est-ce que vous prévoyez la suite?

Il y aura probablement un roman qui s’en vient pour être la suite parce que L’infini des possibles, c’était la prise de conscience. Ensuite, Diama, c’est qu’est-ce que tu fais avec ta conscience. Elle s’exprime par des pensées, donc comment tu diriges ta pensée. Ce qui est beau avec Diama, c’est que c’est une Sénégalaise qui vivait à Montréal, mais sa grand-maman est morte et la jeune femme doit rentrer au pays. C’est elle qui va apprendre au personnage principal ces lois parce que, pour elle, c’est une évidence. Maintenant, il va falloir qu’il se passe quelque chose avec le personnage principal pour qu’elle évolue encore plus. Comment réagit-on face à nos monstres? Le prochain livre sera probablement sur les peurs.

Le lancement du livre «Le Génie est en vous – Pour en finir avec la pensée magique» de Brigitte Morel se fera le 31 mars, de 11h à 13h, au Quai 5160 (5160, boulevard LaSalle). Inscription requise: conference@brigittemorel.com