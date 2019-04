Stabilité recherchée au Centre communautaire Marcel Giroux

L’organisme Bouger et Vivre, qui offre des services de réadaptation physique pour les personnes à mobilité réduite et les aînés, dispose depuis le début de l’année de sa propre salle de conditionnement physique adaptée, au premier étage du Centre communautaire Marcel-Giroux. La nouveauté lui permet de répondre aux besoins qui se font grandissants grâce au bouche-à-oreille.

«Parfois, on est six ou sept alors c’est bien d’avoir de l’espace, soutient Arlette Prudhomme qui est membre de l’organisme depuis un an et demi. Et puis c’est éclairé, ensoleillé. Il y a de la musique et un bon air. C’est important quand on fait de l’exercice de respirer correctement. Je suis contente, d’autant plus que c’est à petit prix.»

À 91 ans, elle se rend trois fois par semaine dans le local de la rue Bannantyne. «Je vais sur la bicyclette, après ça j’utilise les élastiques, les poids et je fais des exercices d’équilibre, ce qui est très important pour mon âge. Ce qui me plaît ici, c’est que c’est un plan personnalisé», explique-t-elle.

Pour l’accompagner, Valérie Jacob est la kinésiologue qui l’aide à réaliser les mouvements adaptés.

Évolution

«Le changement [de local] est énorme parce qu’on laisse maintenant les appareils à leur place alors qu’avant il fallait les déplacer parce qu’on partageait le local avec un autre organisme communautaire, rapporte la fondatrice, Monique Trudel. On les brise moins et on a plus de place.»

Elle est toutefois disposée à laisser d’autres organismes utiliser l’espace pour faire une réunion, par exemple. Du nouveau matériel devrait également faire son apparition puisque des discussions sont menées avec le président du club Rotary.

«Il va nous permettre d’avoir des appareils beaucoup plus performants et accessibles au niveau des personnes âgées ou des personnes qui ont besoin de recommencer la mise en forme. L’un permet de s’asseoir, tout en faisant bouger les bras et les jambes. L’autre qui, avec un petit moteur, va déclencher le fait de pédaler, avec les jambes ou avec les bras», annonce Mme Trudel.

Elle ajoute que la prochaine étape est d’obtenir une stabilité dans le financement.

Pour plus d’infos.