Conseil d’arrondissement d’avril de Verdun

Avis publics

Une grande partie des avis publics de Verdun disparaîtront des journaux dès juin. «L’arrondissement tend à réduire de manière significative les publications papier en diffusant les avis publics uniquement sur son site internet, a annoncé le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. Une mesure qui exclurait toutefois les appels d’offres publics.» Une publication mensuelle sera également maintenue pour aviser les résidents des principales modifications, notamment sur les consultations et les règlements. L’administration prévoit faire une économie d’environ 40 000$. L’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter leurs pouvoirs et autonomie permet maintenant aux arrondissements de déterminer les modalités de publication de leurs avis publics.

Auditorium

Une fois les travaux terminés, l’Auditorium devait accueillir les Canadiennes de Montréal. Verdun devra revoir ses plans, car la ligue canadienne de hockey féminin met fin à ses opérations. «Nous, la porte est grande ouverte si on peut aider d’une quelconque façon pour assurer un retour. Je crois qu’il y a la place pour un sport d’excellence comme le hockey féminin et pour cette ligue-là», a affirmé le maire. Il a ajouté que l’objectif est de finir les travaux de l’Auditorium d’ici la fin de l’année.

Natatorium

En dégarnissant l’intérieur des vestiaires, lors de la réfection du Natatorium, l’arrondissement s’est aperçu d’un problème structural majeur. Des supports ont été installés pour maintenir la charpente et faire les travaux correctifs. «Pour la suite des choses, il y avait deux options, soit de démolir, soit de rebâtir un nouveau bâtiment et/ou rénover et d’assurer le pourtour original, a expliqué M. Parenteau. On parle d’un programme de 10 millions $ pour corriger toute l’infrastructure.» Présentement, les opérations continuent avec la mise en place de roulottes. Des travaux sont prévus dans les prochains mois.

Golf de L’Île-des-Sœurs

«Le golf ne respecte pas l’esprit derrière le projet, tel qu’il a été pensé [accessible moyennant 10 000 à 25 000$ par an pour un neuf trous]. On a envoyé plusieurs notifications au propriétaire et nous avons reçu une réponse dans laquelle il dit être en désaccord avec nous. Maintenant, nous sommes en attente d’une dernière réponse et dès que ce sera fait, nous pourrons aller devant les tribunaux», a expliqué le maire. Il ajoute qu’il n’a pas le droit de fermer le golf pour le moment. Une soirée d’informations sera organisée fin mai pour les Verdunois dont il espère recevoir le soutien.

Grand nettoyage

Le 27 avril, les Verdunois peuvent participer au Grand nettoyage. Le rassemblement se fera à 9h30 au Quai 5160, du côté terre ferme, et à 10h au Centre communautaire Elgar, à L’Île-des-Sœurs. «L’incivilité, ça se travaille, a souligné le conseiller d’arrondissement, Luc Gagnon. Si quelqu’un vient et passe une demi-journée à nettoyer les berges, il va y penser deux fois avant de jeter son sac à terre.»