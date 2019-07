Moderniser «la Well»

La rue Wellington dans Verdun aura un tout nouveau visage d’ici deux ans. Le tiers de ses bâtisses feront peau neuve dans le cadre du programme de la Ville de Montréal PR@M-Commerce, qui vise à revitaliser les artères commerciales en offrant des subventions aux propriétaires pour moderniser leurs locaux.

Jusqu’à tout récemment, toute personne propriétaire ou locataire d’un bâtiment de la rue Wellington destiné, en partie ou en totalité, à des activités commerciales pouvait appliquer au programme municipal afin de rénover sa façade ou son aménagement intérieur.

Ces deux dernières années, une centaine d’entre eux se sont prévalus de cette possibilité, qui permet de se faire rembourser le tiers des investissements et la moitié des honoraires de professionnels en design, jusqu’à concurrence de 250 000$.

Quelques bâtiments ont déjà été revampés, mais plusieurs sont encore en cours de travaux alors que d’autres projets débuteront dans les prochains mois.

«Après avoir été acceptés par le programme, ils ont deux ans pour compléter leurs rénovations, souligne la responsable du programme à la Société de développement commercial (SDC) Wellington, Marie-Ève Girard. On ne peut donc pas encore dresser le bilan du programme, mais c’est certain que ça va permettre de mieux positionner l’artère commerciale comme destination, attirer des gens de l’extérieur et améliorer l’aspect général du quartier.»

Le total des investissements faits par les propriétaires et les commerçants est estimé à quelque 19 M$.

Succès

PR@M-Commerce avait déjà été proposé aux commerçants de «la Well» en 2009, mais, à l’époque, seulement une dizaine d’entre eux avaient appliqué, déplorant la difficulté des démarches pour participer.

À cet effet, Marie-Ève Girard est d’avis que le fait d’avoir travaillé à temps plein pour aider les commerçants à acheminer leur application peut avoir contribué à hausser le taux de participation. «J’étais en quelque sorte l’agent facilitateur du PR@M-Commerce», dit-elle.

Ces trois derniers mois, elle a contacté plusieurs membres de la SDC afin de leur faire connaître le programme. «Certains d’entre eux prévoyaient faire des travaux d’ici les cinq prochaines années, mais en sachant les avantages du programme, ils ont décidé de les devancer», ajoute Mme Girard.

Quelque 50% des participants ont d’ailleurs soumis leur candidature ce printemps, alors que la période d’admission a débuté en 2017.

Lancé à l’automne 2015 par la Ville, PR@M-Commerce prévoit un budget de 14,5 M$ entre 2016 et 2020 dans le but de revitaliser les artères commerciales de la métropole. La promenade Wellington, entre le boulevard LaSalle et la 6e avenue, a été spécifiquement choisie pour son besoin de redynamisation et son importance pour la communauté verdunoise.