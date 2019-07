Les tours humaines s’invitent à Verdun

Une pratique sportive peu commune originaire de Catalan consistant à créer des tours humaines et à garder l’équilibre se promène un peu partout à Montréal pour faire connaître cette culture et trouver de nouveaux initiés. Cette semaine, ils seront près de l’école de cirque et de la Marina à Verdun.

Se tenir en équilibre les uns sur les autres n’est pas un défi facile et c’est une tradition presque religieuse en Catallan. La pratique du castell réuni, rassemble et renforce l’esprit d’équipe. « Il y a une philosophie de groupe, ça m’a appris à rester calme et faire confiance aux autres, c’est très important, si je tombe, je suis certaines que quelqu’un va me supporter derrière», rapporte Lizette Navia, vice-présidente des Castells.

Cela fait deux ans que Lizette s’est investi au sein de la famille des Castell, elle y a pu apprendre le Catallan et faire de nombreuses rencontres, entre autres, d’autres castellers qui partagent la même passion qu’elle. « L’esprit d’équipe est la raison d’être du collectif, notre slogan est Équilibre, Courage et Bon Sang, on se réunit, on reste calme et on garde l’équilibre», ajoute-telle.

Fausses croyances

Certaines idées reçues laissent à croire qu’il faut être très sportifs pour participer à cette activité et c’est pour cette raison que certaines personnes sont réticentes à grimper. « N’importe qui peut y participer, il y a des gens de plusieurs âges qui viennent s’entraîner, j’étais un peu peureuse de l’activité au début, mais j’ai été bien accueilli », précise la vice-présidente.

Après un voyage en Catalan, Serge Mainville décida de fonder ce groupe de Castellers de Montréal afin que cette culture soit connue au Québec.

Fonctionnement Castells

Toutes les pratiques commencent par les « rengles », une pratique pour monter sur les autres, ensuite une démonstration est faite pour montrer comment grimper durant 30 min. « On peut prendre de 2 à 4 minutes pour une construction de castell avec environ 20 personnes, avec la pratique ça devient plus rapide», ajoute Lizette.

Il y a plusieurs types de castell, tout d’abord celle en pilier est une personne par étage, les tours sont deux personnes par étage, les castells sont trois personnes par étage avec cinq étages. Il n’y a pas de niveau de difficulté, cela dépend des qualités des personnes, tout le monde est interdépendant. «Ça dépend des forces de chacun, si on est bon en équilibre et agile, on va grimper, si on est fort et résistant, on va rester en bas, les enfants sont très bons pour grimper », nous explique Lizette Navia.

Les pratiques sont une fois par semaine toute l’année les jeudis au parc Lafontaine de 18H45 À 21H30. De mai à septembre, c’est le dimanche dans plusieurs parcs pour des pratiques de 3h. Les castellers se sont déjà invités au Parc Jarry, Laurier,Lafond et au Champ-de-Mars.