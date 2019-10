Une semaine pour réduire ses déchets

Les Verdunois pourront participer à plusieurs activités dans la cadre de la 19e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), la semaine prochaine. Au programme, des projections et un atelier de création, entre autres.

L’organisme à but non lucratif Zéro déchet qui chapeaute l’événement, vise à promouvoir une gestion écologique des déchets, à informer et sensibiliser la population sur la réduction à la source.

La SQRD débute le 19 octobre sous le thème «Consommer autrement», c’est-à-dire de manière à produire le moins de déchets possible. La campagne vise le citoyen pour réduire de façon tangible leur empreinte écologique, puisque les consommateurs sont responsables de 47% du gaspillage alimentaire, ce qui représente environ une centaine de kilos d’aliments jetés par année.

Des bonnes idées recueillies lors des activités des éditions précédentes seront diffusées à travers tous les réseaux communautaires. De plus, pour encourager l’innovation, la SQRD désire faire connaître les initiatives des membres de l’industrie qui renouvelle leurs modèles d’affaires en y intégrant un plan de réduction et de gestion écoresponsable.

La Semaine québécoise de réduction des déchets a été créée dans les années 2000 dans un contexte de surproduction de déchets, qui sévit toujours.

Activités à Verdun

Le 19 octobre aura lieu la présentation du court métrage Famille 100% déchet suivi d’une discussion sur les initiatives de zéro déchet de l’arrondissement de Verdun. Ensuite, deux documentaires seront projetés, soit Sillages alimentaires qui aborde la transformation de nos systèmes alimentaires en s’intéressant au parcours des fruits et légumes abîmés.

Le second film Just eat it montre le réalisateur et une acolyte cinéaste survivre seulement avec des aliments destinés à être jetés. Ces activités gratuites auront lieu au Centre communautaire Epiphany (4322, Wellington) à partir de 16h.

Le 24 octobre aura lieu un atelier de création de papier ciré. Les participants apprendront à réaliser leur propre emballage en cire d’abeille afin de remplacer les pellicules en plastique du commerce. Ce type d’emballage est réutilisable jusqu’à 80 fois et il est compostable après ses utilisations. La cire d’abeille est antibactérienne et permet ainsi une saine conservation des aliments.

L’atelier aura lieu à partir de 18h à la Maison de l’environnement de Verdun (673, 1re Avenue) et il est réservé aux adultes. Pour vous inscrire, appelez au 514 765-8378 ou écrivez à infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca.