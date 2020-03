100 000$ pour les études d’une étudiante de L’Île-des-Sœurs

Une résidente de L’Île-des-Soeurs, Awa Hanane Diagne, fait partie des 36 récipiendaires de la Bourse Loran de 100 000$, une des plus prestigieuses au pays. Elle a fondé l’organisation Peuple Éveillé, aussi appelée The Woke Folk, qui aide les jeunes femmes des pays en développement à se scolariser.

Un peu partout dans le monde, l’accès à l’éducation, déjà restreint, est encore plus limité pour les filles. C’est pour cette raison que Mme Diagne a voulu se pencher sur leur sort.

En 2018, l’étudiante de 19 ans a mis sur pied une organisation à but non lucratif (OBNL) qui compte aujourd’hui une vingtaine de membres. «L’an passé, au Niger, le pays natal de ma mère, on a financé une fille pour ses études et on continue cette année, raconte-t-elle. C’est un service en continu.»

Et c’est très abordable puisque, par exemple, l’OBNL a financé une jeune fille en Côte d’Ivoire pour 100$ pour une année entière. «Ce qui m’a attiré vers ce projet, c’est vraiment les injustices sociales qu’il y a dans le monde», indique Mme Diagne.

Selon ses observations, s’il n’y a pas d’enseignement, les citoyens peu éduqués ne peuvent se révolter contre les régimes extrémistes.

L’Insulaire est aussi très impliquée dans la communauté. Elle est présidente du Regroupement des élèves Noires du collègue Marianopolis qu’elle fréquente à Westmount. Elle dirige le réseau de baladodiffusion et siège au comité de justice sociale du cégep.

«C’est important parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients des réalités des autres, explique-t-elle. Par exemple, être la seule élève Noire dans une classe, ça me procure une expérience différente.»

Bourse

«Je crois que ce qu’ils ont vu en moi c’est une personne authentique qui veut faire quelque chose pour changer le monde», raconte Awa Hanane Diagne.

La Bourse Loran que Awa a obtenu est une distinction fédérale qui investit dans le potentiel des jeunes. Les critères sont basés sur le leadership et l’intégrité. Le prix comprend 100 000$ pour 4 ans afin de payer les études universitaires et une allocation annuelle de 10 000$.

«Une des meilleures parties de la bourse, c’est le fait que je bénéficie d’un mentor pour développer mon leadership», s’enthousiasme l’étudiante.

De plus, des retraites sont organisées deux fois par année avec la communauté des boursiers afin qu’ils parlent de leurs projets, ce qui permet de garder des liens à travers le pays. «C’est plus que de l’argent, on rencontre des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et c’est très enrichissant», soutient Mme Diagne.

Les finales de la sélection nationale ont eu lieu à la fin janvier à Toronto et mettaient en lice 88 élèves du secondaire et du cégep. Ils avaient été préalablement identifiés parmi les 500 étudiants retenus des 5 200 demandes.