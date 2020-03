La Fête des Semences de Verdun rime avec l’arrivée du printemps 

Le printemps étant bientôt à nos portes, la Fête des Semences sera bientôt célébrée aux serres municipales de Verdun. L’événement marque le lancement de la saison du renouveau et permet de planifier son jardin.

Environ une vingtaine d’artisans seront rassemblés et exposeront les plants qu’ils entretiennent et dont les graines seront vendues. Il s’agit de la 4e édition de l’événement organisé par le Grand Potager et environ 300 personnes sont attendues encore cette année.

«De par le passé, c’est vraiment un bel événement pour lancer le printemps et de nombreux citoyens et familles viennent profiter de ce super lieu tropical et ensoleillé», fait savoir la directrice générale de Grand Potager, Laurence Fauteux.

Plusieurs activités et conférences seront offertes aux experts comme au curieux de jardinage. Les participants y retrouveront entre autres des kiosques de produits locaux, de semences et fertilisants biologiques ainsi que différents outils et ouvrages de référence.

Ateliers

Il y aura aussi des ateliers éducatifs sur l’entretien d’un jardin intérieur à l’année et concernant des herbes de tisane qu’on peut planter dans le jardin.

De plus, des séances d’informations porteront sur le démarrage des semis à la maison, soit la mise en place d’un endroit pour accueillir les semences, ainsi que sur les placements esthétiques et environnementaux.

Le centre d’agriculture urbaine le Grand Potager est actif depuis 2016. Il rassemble 23 membres, dont des organismes et des entreprises montréalaises impliquées dans le domaine de l’agriculture.

Sa mission est de créer un pôle de rencontres et d’innovations ainsi que de lancer des projets d’agriculture urbaine pour faire rayonner cette pratique.