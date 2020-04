Ateliers gratuits: apprendre l’univers du numérique à distance

Puisque les écoles et les lieux publics sont fermés, l’organisme Grandir sans Frontières de Verdun (GSF) met en œuvre ses cours gratuits de programmation informatique en ligne pour permettre aux jeunes d’apprendre le numérique à distance. Les ateliers de codage du programme Déjouez les codes sont donc désormais offerts sur le web.

Mis sur pied par l’organisme local, il vise à développer les compétences des jeunes dans le domaine des technologies. Il s’agit d’une heure d’activité éducative pendant laquelle les jeunes apprennent la programmation informatique et les mathématiques notamment en créant leurs propres jeux vidéo.

Chaque jour, trois cours sont planifiés et présentés par des animateurs en vidéoconférence. Certains ateliers sont mixtes alors que d’autres sont destinés exclusivement aux filles.

Plus essentiel que jamais

«Dans ce contexte particulier d’isolement, il est d’autant plus primordial d’aider les jeunes et leurs familles à développer la compétence numérique et de maintenir un accès à l’éducation», fait savoir par voie de communiqué la directrice générale de GSF, Anaïs Michot.

De plus, une plateforme a été développée pour les parents. Ils peuvent trouver des ressources tels que des guides d’activités et vidéos accessibles via leur cellulaire, ordinateur ou tablette électronique. Les jeunes pourront apprendre sur différents domaines comme l’intelligence artificielle, la robotique et la programmation.

Connexion

«Les technologies sont actuellement le seul moyen d’interaction avec le monde extérieur. Il est indispensable que les communautés sachent les maîtriser et les utiliser en adoptant une approche de création plutôt que de consommation», indique Mme Michot.

Depuis plusieurs mois, GSF travaille aussi avec École en Réseau afin de développer des ateliers de programmation informatique en ligne destinés aux classes des écoles du Québec. Les enseignants intéressés à intégrer ce genre de projet auprès leurs élèves sont invités à contacter Grandir sans Frontière.