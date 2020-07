Survol des chantiers locaux sur le territoire de Verdun-L’Île-des-Soeurs

Le territoire connaîtra encore des transformations importantes au cours des prochaines années. Parmi les chantiers à Verdun, notons la construction d’une station du Réseau express métropolitain (REM) à L’Île-des-Sœurs ainsi que la déconstruction du pont Champlain. Toutefois, l’arrondissement apportera aussi des réfections à ses routes et parcs.

Au total, 18 parcs connaîtront des améliorations. Cela comprend le rétablissement de l’équilibre biologique du Lac Lacoursière, réclamé depuis plusieurs années par un comité local pour sa sauvegarde. D’autre part, la rampe de mise à l’eau de la marina de Verdun sera remplacée.

Le parc Beurling se dotera d’un nouveau terrain de soccer et de basketball alors que le système d’éclairage de la piste multifonction sur le boulevard LaSalle sera rénové.

Il y aura également l’aménagement d’une place publique au parc de la Reine-Élizabeth, près des rues Ouimet et Clemenceau. De plus, les aires de jeux du parc West Vancouver seront améliorées, ce qui inclut la correction de la pente de la bute de glissade, le remplacement et l’ajout de mobilier urbain et le remplacement de modules de jeux.

Bâtiments

Toujours en cours, la réfection complète de l’Auditorium, classé bâtiment patrimonial, devrait se terminer d’ici la fin de l’année. La nouvelle date de réouverture reste à déterminer.

Plusieurs toitures de bâtiments seront aussi changées, entre autres celles des Serres municipales, du chalet du parc Beurling et du chalet du parc Lafontaine. Plusieurs seront désormais accessibles de manière universelle. C’est le cas du centre communautaire Marcel-Giroux et du Natatorium.

Il est aussi prévu que la préparation aux chantiers de l’Hôpital de Verdun débute cette année. Ce projet permettra d’augmenter de 60% la superficie de l’établissement et de transformer les chambres pour l’instant multiples en cabines individuelles.

De plus, près des berges sur la terre ferme et à l’île, il y aura la construction de toilettes à des endroits clés, de même que des fontaines d’eau. Ces endroits restent à déterminer.

Finalement, des feux de circulation seront mis aux normes, notamment entre la rue Champlain et l’Institut Douglas, sur la rue De Verdun et la 5e Avenue, ainsi que sur le boulevard LaSalle et la rue Strathmore.

Plus d’infos ici