Nouveau resto de quartier à Verdun

Malgré le contexte actuel, l’offre de restauration s’agrandit à Verdun alors qu’un nouveau pub voit le jour avec une terrasse sur le toit. Situé sur la rue De L’Église, le Church St Pub désire s’implanter dans la communauté locale.

Le propriétaire, René Thevenet, a cherché pendant quelques années le local de ses rêves à Verdun. Il aime particulièrement la communauté et le quartier en plein essor. «Il y a vraiment une vie de quartier unique ici», lance-t-il. Après avoir trouvé l’endroit, il planifiait ouvrir en mars, mais comme pour plusieurs, la pandémie à contrecarrer ses plans.

Le nom du restaurant vient de l’ancienne toponymie de la rue De L’Église qui s’appelait auparavant Church Street. Il s’agit donc d’un petit clin d’œil à l’histoire de Verdun en lien avec ce bâtiment construit dans les années 1930.

Le pub se trouve dans l’ancien local du restaurant Chez Anas, qui a eu pignon sur rue pendant plus de 20 ans. Déjà, plusieurs résidents sont venus essayer la nouveauté du quartier qui a ouvert il y a environ trois semaines. «Les gens du coin sont curieux. On sent qu’ils sont excités de nous essayer», se réjouit la gérante, Bianca Thevenet.

Famille

Avec son frère Spencer Thevenet, aussi gérant, et son oncle qui est le propriétaire, le Church St Pub est une affaire de famille. On y sert de la nourriture classique de pub comme des burgers, de la poutine, un nacho ou encore un fish and chips.

Côté boisson, on retrouve une sélection de bière en fût de même qu’une liste de cocktails classiques ou signature de la maison. «Je pensais que la bière en fût serait la chose la plus populaire, mais les cocktails, ça roule vraiment bien ici», indique Bianca Thevenet.

Le restaurant possède 160 places assises, mais pour l’instant, environ la moitié sont disponibles afin de respecter la distanciation physique. La terrasse sur le toit est très convoitée, mais l’organisation du restaurant maintient les tables distancées.

Des plexiglas sont aussi utilisés pour les sièges du bar si plusieurs clients s’y installent. «La discipline c’est difficile par moment. Mais quand tu es nouveau, il faut encore plus que tu prennes cela au sérieux. On ne peut pas avoir un autre break up», souligne Mme Thevenet.

Le masque est porté par tous les clients de leur entrée dans la bâtisse jusqu’à ce qu’ils soient installés à leur table. Cette nouvelle norme semble déjà être une habitude chez la population.