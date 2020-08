Récoltes abondantes de L’Ancre des jeunes en cueillette libre-service

Les Verdunois sont invités à venir profiter de légumes de saison qui sont offerts en cueillette libre-service sur la ruelle Victor dans le quadrilatère des rues Ethel, Wellington, LaSalle et Hickson. Opéré par l’organisme L’Ancre des jeunes, parmi les récoltes on y retrouve notamment du chou kale, des poivrons, de la laitue et de la roquette, des haricots et diverses herbes.

Les légumes sont cultivés dans des bacs et les passants n’ont qu’à se servir pour profiter de ces aliments québécois. «Les jardins devaient être exploités par une coopérative de travail d’été pour les adolescents, mais, à cause de la pandémie, les fonds pour opérer cette coop n’ont pas été attribués», explique par voie de communiqué le directeur administratif de L’Ancre des jeunes, Glenn Rubenstein.

L’organisme désirait malgré tout mettre en place les jardins. Il n’y a pas de règles spécifiques à suivre pour la cueillette, «du moment qu’on en laisse pour les autres, soulève Jean-François Caron, intervenant en agriculture urbaine à L’Ancre des jeunes. C’est une belle occasion de recevoir gratuitement et de partager.»

Le projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal. «La Ville et l’arrondissement de Verdun appuient notre projet de verdir et d’animer la ruelle, dans l’optique du bien-être des jeunes du voisinage et de leurs familles», souligne M. Rubenstein.

L’Ancre des jeunes, fondé en 1991, est un organisme en persévérance scolaire situé sur le territoire verdunois. Il offre une variété d’activités permettant aux jeunes de persévérer et de s’épanouir. L’agriculture urbaine fait partie de sa programmation depuis cinq ans.