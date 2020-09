Inspirée par la nature de l’île

L’artiste Myrtha Boily, résidente de L’Île-des-Sœurs, exposera prochainement quelques-unes de ses œuvres. Ses tableaux de style mixed media sont composés de sculpture de plâtre et d’artéfacts comme des morceaux de bois et des pierres, majoritairement amassés sur l’île.

«Ce qui prédomine dans mes tableaux c’est le blanc. Je suis très inspirée par le blanc avec les hivers rigoureux que j’ai connu toute mon enfance», décrit l’artiste Myrtha Boily, originaire du Saguenay. Elle est flûtiste de formation et a appris à pratiquer son art de manière autodidacte.

Dans les six œuvres qui seront présentées lors du vernissage, le thème qui ressort est celui de la vie et de l’horizon, constate Myrtha Boily. «On n’est pas toujours conscient d’être entouré d’autant de beauté», souligne-t-elle.

Passe-temps

L’artiste a fait carrière à Radio-Canada dans le domaine de la production de concerts télévisés. Il y a 35 ans, avant de travailler pour le diffuseur public, l’Insulaire avait réalisé un premier tableau, mais par manque de temps elle a mis de côté ce passe-temps.

«J’avais dit à mon tableau, c’est un rendez-vous remis», raconte-t-elle.

Au fil des ans, Mme Boily a amassé ce qu’elle trouvait sur son chemin lors de ses marches en nature sur l’île. Elle a même conservé un morceau de bois pendant une trentaine d’années sachant qu’il lui servait pour une œuvre un jour.

«J’avais remarqué que le premier tableau que j’avais fait avait suscité un certain intérêt auprès d’amis, raconte l’artiste. À la retraite, on se cherche une activité. Maintenant, je passe du temps presque tous les jours sur mes tableaux.»

Cela prend environ de quatre à six semaines pour créer une œuvre selon sa complexité. Certaines pièces sont plus petites d’une grandeur d’environ 15 cm x 20 cm (6 po x 8 po) et d’autres plus grandes de 122 cm x 152 cm (48 po x 60 po).

Inspiration

Parfois, Myrtha Boily a une idée et retrouve dans la nature ce qui représente cette pensée. «C’est ce qui est arrivé pour un tableau, où je voulais représenter une grenouille et j’ai trouvé une roche qui me faisait penser à cela», explique-t-elle.

«La nature nous offre tellement. Je fais cela par inspiration et par bonheur de rendre hommage à la nature.» – Myrtha Boily

Mais la majorité du temps, l’artiste se laisse inspirer par ce qui l’entoure et les artéfacts parlent d’eux-mêmes. Elle avait par exemple trouvé un morceau de bois qui ressemble à une oreille et cela l’a inspiré pour une oeuvre intitulée «À l’écoute».

«Il y a toute une réflexion derrière chaque tableau, rien n’est aléatoire», mentionne l’Insulaire.

À force de pratiquer son art, Mme Boily se rend compte que chaque étape du tableau est cruciale: du croquis, en passant par l’application du plâtre, son polissage et les corrections puis avec la peinture qu’elle effectue en aérosol, un matériel capricieux aux températures.

Lors de son premier vernissage l’an dernier à La Station de L’Île-des-Soeurs, la retraitée a été motivée à poursuivre ses créations en raison du retour positif des gens. Sur les 13 tableaux qui étaient présentés, 10 se sont vendus lors de la soirée et certaines personnes ont même passé des commandes.

Il est possible d’admirer certains tableaux de Myrtha Boily qui sont exposés au restaurant La Socca à L’Île-des-Sœurs (278, rue Elgar).

Le vernissage aura lieu le 13 septembre à partir de 13h dans la cour arrière de Myrtha Boily au 157, rue Terry Fox à L’Île-des-Sœurs. Les œuvres exposées sont à vendre, mais il sera aussi possible de passer une commande à l’artiste qui sera sur place. En cas de pluie, l’événement sera remis le 20 septembre.