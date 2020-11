Centres commerciaux: parés pour le Vendredi fou dans les magasins

À l’approche des traditionnels rabais annuels du Vendredi fou, qui attirent habituellement les foules dans les magasins, la grande majorité des commerçants a étendu ses promotions afin d’éviter un achalandage accru, donc risqué en temps de pandémie.

Agents de sécurité, stations de désinfectant à chaque entrée, nettoyage et désinfection des surfaces, pastilles au sol pour indiquer la distanciation, toutes les mesures requises sont mises en place au centre commercial Les Jardins Dorval.

«La mesure la plus importante c’est que tous les gros commerces qui font des promotions pour le Black Friday ont étendu ces promotions sur plusieurs jours», indique le vice-président du cabinet de relations publiques National, Pierre Guillot Hurtubise, qui représente Les Jardins Dorval. Il ajoute que le mouvement est généralisé dans pratiquement tous les commerces.

«Ce n’est pas une obligation, mais on constate que tous l’ont fait aux Jardins Dorval. C’est la mesure majeure pour faire en sorte qu’on évite les achalandages où il pourrait y avoir des problématiques au niveau des mesures sanitaires», souligne M. Hurtubise.

«On ne s’attend à aucune problématique et on est très confiant que les gens pourront venir faire leur magasinage et leurs emplettes pour les promotions du Black Friday en toute sécurité.» -Pierre Guillot Hurtubise, de National

Achalandage

L’achalandage actuel dans les centres commerciaux est plus bas qu’à l’habitude. Aux Jardins Dorval, on serait facilement capable d’accueillir le double de la clientèle sans poser de risques pour la distanciation physique. Selon une étude réalisée en septembre par le Conseil québécois du commerce de détail (CDCD), 44% des Québécois fréquentent beaucoup moins souvent les magasins qu’avant la pandémie. Ceux qui magasinent moins que par le passé sont les 45-54 ans (48%), les 55-64 ans (49%) ainsi que les 65 ans et plus (54%).

Le gouvernement Legault a récemment demandé aux citoyens de prévoir leur magasinage des Fêtes pour éviter de devoir fréquenter les magasins au dernier moment. Habituellement, la veille de Noël, les commerces sont bondés de gens qui vont faire des emplettes de dernière minute. «En contexte de pandémie, on a tous avantage à étendre notre magasinage sur une plus longue période», estime M. Hurtubise.

Si des files d’attente se créent devants les magasins à l’occasion du Vendredi fou ou à l’approche de Noël, des agents de sécurité pourront accompagner les commerçants pour gérer la situation. «Mais on ne s’attend pas à ce type d’enjeux, puisque les promotions ont été étendues sur plusieurs jours», soulève M. Hurtubise. De plus, depuis la COVID, il remarque que les gens ne viennent pas tous magasiner aux mêmes heures comme autrefois.

Ambiance des Fêtes

Cette année aux Jardins Dorval, les traditionnelles activités du temps des Fêtes ont été adaptées. Dès le 5 décembre, le centre commercial mettra en place toutes sortes d’activités pour agrémenter l’expérience des consommateurs.

Les tout-petits pourront rencontrer virtuellement le Père Noël à l’aide d’une borne qui sera actionnée par un lutin. L’enfant aura une discussion virtuelle en direct avec le Père Noël. Il sera possible de se procurer un souvenir de la conversation vidéo entre l’enfant et le Père Noël.

Il y aura aussi un caricaturiste à un kiosque. L’artiste, comme les participants, devra porter un couvre-visage. Le dessin sera envoyé grâce à une plateforme web, donc il n’y a pas de contact avec le papier.

D’autres animations sont prévues comme une ballerine qui dansera dans un décor féérique à l’image d’une grande boule de Noël que l’on s’amuse à brasser pour voir la neige tomber. Les gens pourraient aussi voir des échassiers se promener dans le centre commercial.