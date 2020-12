Déneigement solidaire à l’arrondissement de Verdun

«As-tu la pelle solidaire?» Voilà le slogan utilisé par l’arrondissement dans sa campagne visant à encourager les citoyens qui le désirent à parrainer un voisin dans le besoin pour déneiger sa cour et son entrée cet hiver. Le projet a pour objectif de venir en aide aux personnes à mobilités réduites et aux aînées de Verdun.

Les gens étant davantage à la maison, le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, a jugé qu’il s’agissait d’un bon moment pour lancer l’initiative. «On se cherche souvent une raison pour aller dehors ces temps-ci, et une bonne idée, c’est d’adopter un voisin qui en a besoin et de s’engager à pelleter son entrée», dit-il.

L’arrondissement avait déjà annoncé son intention de mettre en place un projet de déneigement, la «Brigade neige», pour assister les personnes ayant des limitations à se déplacer lorsque les conditions hivernales rendent difficiles les déplacements.

Les organismes communautaires ont été invités à manifester leur intérêt pour l’initiative. Toutefois, aucun n’a montré son intention de vouloir prendre en charge le projet lors du premier appel à l’hiver 2019-2020.

Cette année, la «Brigade neige» pourra aussi voir le jour alors qu’elle sera opérée par le Repaire jeunesse Dawson.

Ils ont reçu une subvention de 10 000$ afin d’assurer ce mandat. L’organisme s’occupe du recrutement et de la formation des jeunes, de l’achat de l’équipement et du déneigement de l’entrée sur la rue jusqu’à la porte de la résidence. Une soixantaine de résidents ont demandé ce service pour l’hiver qui arrive, signe que les besoins sont présents.

Engouement

Certains critères sont requis pour être admissibles au service de la «Brigade neige». La campagne de «La pelle solidaire» vise plutôt à ce que les citoyens s’entraident entre eux.

«Le programme [Brigade neige] est fermé au niveau budgétaire et je me suis demandé comment on pouvait aller plus loin, explique M. Parenteau. De là est venue l’idée de La pelle solidaire.»

Il estime que la communauté verdunoise est particulièrement généreuse et solidaire. Il croit que plusieurs répondront à l’appel. Déjà sur les réseaux sociaux, la publication de l’arrondissement concernant «La pelle solidaire» a été partagée plus d’une centaine de fois. De plus, plusieurs résidents ont commenté qu’ils aidaient déjà une personne de leur quartier avec de déblayage de l’entrée.

Pour s’inscrire à «La pelle solidaire», que ce soit pour aider ou recevoir le service, il suffit d’envoyer un courriel ainsi que ses coordonnés à elusverdun@montreal.ca.