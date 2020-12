Un Noël festif malgré tout au CHSLD Manoir de Verdun

Le CHSLD Manoir de Verdun a organisé plusieurs activités de Noël pour ses résidents. Le centre trouvait important de continuer à égayer le temps des Fêtes des personnes âgées malgré le contexte de la pandémie cette année.

Habituellement, depuis une vingtaine d’années, le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du boulevard LaSalle reçoit les familles des résidents pour partager un repas de Noël. «On se questionnait vraiment sur comment on allait amener la chaleur de Noël et l’esprit festif alors qu’on est limité», soutient la technicienne aux loisirs, Nadia Laboni.

En raison des restrictions ministérielles, l’organisation a dû faire différent. Le 16 décembre, les résidents ont débuté la journée en étant traités aux petits soins. On les a habillés dans leur plus bel habit, frisés les cheveux, faits leurs ongles.

«Se faire appeler par son nom par le père Noël, pour un enfant c’est fantastique, pour un adulte c’est spécial, mais pour une personne âgée c’est touchant.» Martine Senécal

De la musique de Noël a ensuite été diffusée sur les étages, puis le menu spécial pour le dîner a été annoncé. Entre temps, les résidents ont pu prendre des photos et les onze étages du centre ont reçu un punch.

Exceptionnellement cette année, les aînés ont eu le repas traditionnel des Fêtes dans leur chambre. Ils ont pu profiter d’un ragout de boulettes, de tourtière et de dinde en compagnie des préposés aux bénéficiaires. «Il y avait des proches aidants aussi qui étaient présents dans la chambre alors c’était vraiment beau. On a eu beaucoup de sourire et de remerciements», souligne Mme Laboni.

Les mesures en place pour la COVID-19 permettent seulement aux résidents de recevoir des proches aidants comme visiteurs.

Père Noël

En après-midi, il y a eu la visite du père Noël, de mère Noël, des lutins et la fée des étoiles. Ils ont déambulé dans les corridors pour saluer tout le monde dans leurs chambres. Même les résidents en zone rouge n’ont pas été oubliés: le père Noël a pris toutes les mesures pour leur souhaiter joyeuses Fêtes de façon sécuritaire.

«C’est le plus beau moment, mentionne la coordonnatrice du Manoir de Verdun, Martine Senécal. Ça fait vraiment sourire les gens, ce sont de beaux moments quand ils se promènent avec la musique, c’est magique.»

De plus, comme c’est un employé de l’entretien ménagé qui fait le père Noël au centre depuis de nombreuses années, il personnalise son message en s’adressant aux résidents par leur nom.

La journée s’est terminée alors que les employés ont remis des cartes de Noël rédigées par des élèves des écoles Monseigneur-Richard et Notre-Dame-de-Lourdes.

Journée de Noël

Pour Noël, la journée du 25 décembre, le CHSLD continuera de faciliter la communication entre les résidents et leur famille, notamment avec les tablettes électroniques disponibles. De plus, il y a une infolettre qui est envoyée aux familles comprenant un lien dans lequel des messages, des photos et des vidéos peuvent être déposés dans la boîte aux lettres virtuelles.

«On va récupérer les messages et les photos. On va les imprimer et les remettre aux résidents le 24 et le 25 décembre et s’il y a des vidéos on va leur montrer avec la tablette», explique Mme Senécal.

Comme les autres années, les résidents recevront le jour de Noël des cadeaux sélectionnés par leur préposé accompagnateur. Les présents auront été mis en quarantaine 72 heures, tout comme ceux envoyés par la famille.