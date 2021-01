Le marché fermier ouvrira en hiver

Alors que le mercure est bien installé sous zéro et qu’un tapis tout de blanc recouvre la terre, le marché fermier de Verdun ouvrira ses portes pour la première fois en plein hiver.

Dès le 10 février, le marché lancera officiellement ses activités pour la saison 2021. La Coopérative de Solidarité Abondance Urbaine Solidaire (CAUS) offre aux résidents l’occasion d’acheter des produits locaux qui proviennent de petits producteurs des environs de Montréal.

Normalement, le marché est ouvert au public une fois par semaine, de juin à septembre, puis une fois par mois au cours de l’automne. Toutefois, cette année la CAUS, l’organisme initiateur du projet, a choisi d’accueillir les clients en hiver, aux serres municipales de Verdun.

«Le marché d’automne à la serre, ç’a tellement bien fonctionné qu’on a décidé de faire un marché en hiver», affirme la coordonnatrice des programmes, Tracey Arial.

Au total, 13 artisans et agriculteurs seront sur place pour présenter le fruit de leur labeur. Légumes racines, conserves, thés et tisanes, miel, savons, champignons, micropousses et laitues, tartinades, olives, kombucha et chocolat seront entre autres vendus au prochain marché fermier.

Proximité

Ce projet a une grande valeur aux yeux de Mme Arial, surtout en cette période de pandémie, parce qu’il permet d’encourager les plus petits producteurs.

«Si on veut une économie qui bouge vraiment, il faut soutenir les fermiers du Québec, prône-t-elle. Les petits fermiers font beaucoup et travaillent fort. Si on peut les soutenir durant toutes les saisons, ça aide toute l’économie.»

En plus d’encourager les petits artisans, les denrées vendues aux kiosques du marché sont plus fraîches, soutient-elle, car elles ont moins voyagé.

Acheter d’un petit producteur, ça signifie aussi de connaître la personne qui a produit ce qu’on consomme.

«Les gens veulent vraiment rencontrer les producteurs eux-mêmes, ils veulent participer à leur bonne santé, ajoute la coordonnatrice. Les valeurs présentement sont d’être plus locales, d’être attachées à la communauté et d’être impliquées avec les gens autour de nous.»

Si on veut fréquenter le marché, il faudra arriver tôt, car les serres ne peuvent accueillir que cinq clients à la fois, en raison des mesures sanitaires.

Si tout va bien, les organisateurs s’attendent à pouvoir recevoir tout au plus 300 personnes en quatre heures. Le marché sera ouvert au public le 10 février de 15h à 19h aux serres municipales de Verdun qui sont situées au 7000 boulevard LaSalle.

Le calendrier 2021 des marchés fermiers de Verdun est disponible en ligne.