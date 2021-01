Des rues dégagées rapidement à l’arrondissement de Verdun

La deuxième opération de chargement de neige de la saison a été complétée en un temps record à Verdun. Cette rapidité d’exécution serait davantage en raison d’une température douce qu’à la faible circulation dans les rues avec le couvre-feu.

Contrairement à d’autres arrondissements à Montréal, les opérations de chargement de neige s’effectuent entre 4h et 17h à Verdun. La circulation routière et les déplacements des piétons qui sont moindres durant le couvre-feu ont donc eu un faible impact sur le travail des opérateurs.

Si cette situation a certainement aidé au travail de ses équipes, le président de Vaillant Entreprise, Gilles Gauthier, estime que la météo a joué un plus grand rôle. «La température était douce, c’est comme ça qu’on vient à bout de bien nettoyer les rues. Sinon, quand il fait très froid la neige colle par terre et c’est plus difficile de la dégager», explique M. Gauthier qui œuvre dans le déneigement à Verdun depuis une trentaine d’années.

Lors de la première tempête hivernale de l’année, une vingtaine de centimètres sont tombés sur les rues de Montréal. Dans l’arrondissement, le chargement a été complété en deux jours.

«Ç’a été ramassé en un temps record pour la quantité [reçue], lance M. Gauthier. J’ai été surpris de la rapidité d’exécution.»

Il souligne ainsi que le chargement pourrait être moins rapide lors de la prochaine tempête de neige puisque tout dépend de la météo.

Habituellement, pour des précipitations similaires, M. Gauthier explique que le travail prend deux jours et demi, voir une journée de plus pour compléter le déneigement sur le territoire. Dans un courriel, l’arrondissement indique que Verdun a été l’un des quartiers où le chargement de la neige s’est effectué le plus rapidement.

Étapes

À Montréal, une opération de chargement est déclenchée lors d’une accumulation d’au moins 10 cm. Le déblayage débute à partir de 2,5 cm. L’épandage de sel et de pierre concassée est exécuté dès que la chaussée et les trottoirs sont jugés glissants.

Alors que certains secteurs montréalais déposent la neige amassée dans des sites à dépôts, Verdun a recours à une chute à égout, qui permet de verser la neige dans un puits.

Pour suivre les prochaines opérations de déneigement, vous pouvez télécharger l’application mobile INFO-neige MTL ou visitez montreal.ca.