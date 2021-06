Trois projets citoyens potentiels pour Verdun

Les résidents peuvent voter pour les projets citoyens soumis à la Ville de Montréal qu’ils souhaitent voir se réaliser. Ceux des Jardins Ethel, des Serres de Verdun et des mini-forêts de Montréal ont été retenus pour le vote du public.

Pour la première édition du budget participatif, la ville-centre a réservé 10 M$ à son budget d’investissement pour réaliser des idées de la population qui contribueront à la transition écologique et sociale.

Soumis de novembre à janvier, les projets ont été analysés par rapport à leur faisabilité et aux critères à respecter. À la suite de l’approbation des projets, c’est maintenant aux citoyens de décider des initiatives qui verront le jour sur le territoire montréalais.

Parmi les trois projets qui touchent Verdun, il y a celui des Jardins Ethel qui consiste à transformer les derniers étages du stationnement Ethel en place publique. Cet endroit pourrait servir pour l’organisation d’événements et comme lieu d’agriculture urbaine. Toutefois, la structure a besoin de réfection.

Le projet prévoit divers aménagements pour une meilleure sécurité comme la mise en place d’un garde-corps, l’ajout d’éclairage, d’électricité, de sonorisation, d’installation sanitaire et un accès à l’eau. L’aménagement d’un escalier pour atteindre directement le palier supérieur est aussi prévu.

L’objectif principal est de donner à la communauté un espace public rassembleur au cœur du quartier et à proximité des transports collectifs. L’idée est aussi de marier le verdissement à l’art et la culture. La valeur du projet est de 755 000$. De plus, il y aurait des retombées sur le budget de fonctionnement estimé à 150 000$.

Végétation

Le second projet local est celui des Serres de Verdun qui prévoit aménager des sites d’agriculture urbaine autour de ce lieu. Par ailleurs, les serres existantes seraient rénovées.

Le but est d’utiliser le site comme tremplin pour l’agriculture urbaine, tout en contribuant à briser les îlots de chaleur et améliorer les options urbaines de jardinage.

Le projet planifie l’implantation de bacs de plantation, de fontaines d’eau, tables à pique-nique et bouches d’arrosage. En plus des travaux d’égouts et d’aqueduc, des arbustes et des vivaces seraient plantés. La valeur du projet est de 2,7 M$.

Le troisième projet verdunois au budget participatif est celui des mini-forêts. La proposition vise à inclure une petite forêt nourricière dans un espace public à Verdun pour augmenter la canopée en zone urbaine, briser les îlots de chaleur et embellir les zones urbaines, en plus de verdir de façon durable des espaces libres. Le projet nécessite l’implantation d’un système d’arrosage, l’ajout de dalle de béton et de sentier de paillis ainsi que la plantation de 1375 arbres et arbustes. Il y aurait aussi de nouveaux panneaux informatifs et du mobilier urbain. La valeur du projet au budget d’investissement est de 351 000$.

Du 11 juin au 11 juillet, le public pourra voter pour un maximum de cinq projets parmi tous ceux en lice.

620

La Ville de Montréal a reçu 620 idées lors de son appel à projets citoyens. La planification ou la réalisation des projets retenus s’effectuera dans les deux ans suivant le vote du public.