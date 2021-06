La plantation d’arbres se poursuit

La pandémie a freiné le rythme de plantation d’arbres, mais 290 ont tout de même pu être mis en terre en 2020, dont 138 à L’Île-des-Sœurs. De plus, les travaux du projet de corridor du pont Samuel-De Champlain qui ont débuté l’an dernier se poursuivent ce printemps.

Le consortium Signature Saint-Laurent (SSL) a commencé les travaux en 2020 avec la plantation de 160 arbres dans le secteur de L’Île-des-Sœurs et près de 1590 à Verdun terre ferme et dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Rappelons que les abatages liés à la construction du pont s’élèvent à 175 arbres dans L’Île et 140 arbres dans les quartiers du Sud-Ouest et de Verdun terre ferme.

Au cours des prochains jours, c’est un peu plus de 200 nouvelles plantations qui seront ajoutées sur l’ensemble de l’arrondissement de Verdun en guise de compensation des travaux de construction du pont Samuel-De Champlain. Un contrat de 186 800$ a été octroyé à l’entreprise Terrassement Technique Sylvain Labrecque inc. pour réaliser ces travaux.

L’aménagement paysager et les nouveaux arbres se retrouveront sur le domaine public, dans les secteurs propices au développement d’îlots de chaleur et à proximité des infrastructures routières. Certains aménagements seront aussi effectués en bordure des pistes cyclables et dans des parcs.

Diversité

L’an dernier, 200 différentes essences d’arbres et de micropousses ont été plantées sur le territoire verdunois afin d’améliorer la diversité de la canopée. Les problématiques reliées à l’agrile du frêne ont relevé qu’il est important d’avoir différentes variétés d’arbres pour éviter l’abatage massif.

Cette année, 400 frênes ont dû être abattus parce qu’ils étaient trop affectés par l’agrile du frêne. Depuis les dernières années, le boisé du domaine Saint-Paul a été particulièrement touché par cette infestation.

Or, dans l’ensemble de l’arrondissement, en 2019-2020, 1420 frênes ont été traités contre l’agrile. De plus, une centaine de petits érables à sucre et argentés ont été plantés par l’organisme Nature-Action Québec dans le domaine Saint-Paul pour remplacer les coupes de frênes.

Pour 2021, l’arrondissement prévoit plus de 900 plantations d’arbres. L’effort citoyen contribue aussi à augmenter la canopée. Grâce au programme Un arbre pour mon quartier, 140 arbres ont été plantés sur le terrain de résidences privées. Une année record pour Verdun.

1900

Avec ses plantations de l’automne dernier, Verdun compte désormais 1900 arbres de plus qu’en 2014 dans les districts Desmarchais-Crawford et Champlain–L’Île-des-Sœurs.