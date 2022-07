Une piscine dans un conteneur pour lutter contre les îlots de chaleur

La toute première piscine dans un conteneur a été inaugurée samedi après-midi dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal. Ce projet pilote a comme objectif de lutter contre les îlots de chaleur pendant la saison estivale.

«Les températures sont de plus en plus chaudes en été. Il est important d’offrir à la population de la fraîcheur au cœur de la ville», a indiqué à Métro Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie.

Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie – Photographe Denis Germain

Cette piscine d’eau salée, qui peut accueillir 20 personnes, se situe au parc Jos-Montferrand, à l’angle des rues du Havre et Sainte-Catherine Est.

La population aura l’occasion de se rafraîchir gratuitement, mais aussi de prendre part à de nombreuses activités sportives – yoga et beach-volley – et artistiques avec la collaboration du Musée des beaux-arts de Montréal et du collectif MU.

«On a voulu créer un lieu qui donne envie de se rassembler, de s’amuser. Des 5 à 7 seront proposés régulièrement tout au long de l’été», souligne Sophie Mauzerolle.

La Ville pourrait envisager d’implanter d’autres piscines éphémères sur l’île de Montréal. «Si ce projet pilote est un succès, nous pourrions alors exporter ce concept unique à d’autres quartiers», mentionne Mme Mauzerolle.

Photographe Denis Germain

L’idée d’une piscine-conteneur – pour lutter contre les îlots de chaleur urbains très nombreux sur l’île – a séduit la mairesse de Montréal Valérie Plante.

«C’est lors d’une mission à New York que la mairesse [Valérie Plante] a découvert cette solution innovante, précise Sophie Mauzerolle. Nous cherchions alors des idées pour offrir à la population davantage de lieux de baignade.»

L’expression «îlots de chaleur urbains» signifie la différence de température observée entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes, d’après l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).