19 nouveaux logements sociaux pour les femmes en situation d’itinérance

Des logements sociaux pour femmes seront aménagés prochainement dans un hôtel désaffecté de la rue Saint-Hubert, dans l’est du centre-ville de Montréal.

Géré par Chez Doris, l’immeuble de 19 logements servira de maison de transition pour les femmes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. Elles pourront y rester de trois mois à deux ans tout en bénéficiant de services psychosociaux et communautaires.

«Il y a de plus en plus de femmes en difficulté, et elles vivent de plus en plus de difficultés», souligne, en point de presse, le responsable de l’habitation à la Ville de Montréal, Benoit Dorais. L’annonce a eu lieu mardi, la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

«Comment régler durablement l’itinérance? Ça commence par l’habitation», poursuit M. Dorais. Il s’agit d’un «environnement inclusif et sans jugement», qu’il qualifie de «milieu de vie sécuritaire», ajoute-t-il.

On va permettre à ces femmes-là de reprendre leur souffle. Benoit Dorais, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

L’immeuble a été acquis par Chez Doris le 24 février dernier. La première pelletée de terre devrait avoir lieu en juin prochain. Les travaux dureront environ 18 mois, estime la directrice générale de l’organisme, Marina Boulos-Winton.

D’une valeur totale de 10,5 M$, le projet bénéficie d’un soutien financier de 7 M$ de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Les fonds supplémentaires nécessaires pour les travaux de rénovation et, subséquemment, l’exploitation de l’immeuble proviendront notamment de donations privées.

Par ailleurs, les loyers seront partiellement subventionnés par le gouvernement du Québec et, dans une moindre mesure, la Ville de Montréal. Les futures résidentes n’auront donc qu’à débourser 25% de leurs revenus pour se loger.

Réduire la pression sur les refuges

Les projets de logements se multiplient Chez Doris, l’organisme n’opérant que des refuges de jour et de nuit actuellement. En plus de la résidence de transition sur Saint-Hubert, l’organisme inaugurera deux nouveaux immeubles d’ici juillet: un immeuble de 20 chambres individuelles sur Saint-André et un autre de 26 studios sur De Champlain. À terme, l’organisme gèrera donc un parc immobilier de 65 logements.

L’objectif est de «soulager» le recours aux services d’urgence et au refuge de nuit, explique Marina Boulos-Winton. La demande augmente constamment depuis 2017, poursuit-elle. Le refuge de nuit, inauguré en septembre dernier, a accueilli 250 femmes en six mois, alors que l’organisme prévoyait plutôt d’accueillir 300 femmes dans la première année d’ouverture, illustre la directrice générale.

Outre les enjeux de santé mentale, les loyers inabordables sont le principal obstacle au logement pour les femmes en situation d’itinérance, soutient Mme Boulos-Winton. Ces nouveaux logements à loyers réduits aideront donc à briser le cercle vicieux de l’itinérance, espère-t-elle.