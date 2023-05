Un toit vert au Quartier des spectacles

Le pavillon de l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles a maintenant un toit vert qui sera cultivé jusqu’en 2024. Issu d’une collaboration entre le Partenariat du Quartier des spectacles, du Laboratoire d’agriculture urbaine et de la Ville de Montréal, le toit maraîcher fait partie d’une série de projets de verdissement du quartier. Au total, ce sont 7000 pieds carrés de verdure qui seront cultivés par les entreprises Biome, Emporium safran Québec et Fleurs en Ville.

Le toit maraîcher de l’esplanade Tranquille constitue un pas de plus vers un centre-ville plus vert et une ville qui s’adapte aux changements climatiques.

Valérie Plante, mairesse de Montréal