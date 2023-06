Ils sont désemparés. Impuissants face à une situation qui ne s’améliore pas. Alors que la saison estivale s’apprête à battre son plein dans les rues de la métropole, des propriétaires de bars et de restaurants du Village envisagent déjà de remballer leur terrasse, malgré l’arrivée des beaux jours.

«Du moins provisoirement», annonce «avec un pincement au cœur» le bar Le Cocktail sur sa page Facebook. Le commerce espère toutefois trouver une autre solution, plutôt que de prendre une décision qui représenterait un cruel manque à gagner pour l’entreprise.

Le bar du quartier gai dénonce un climat d’insécurité peu compatible avec l’accueil de clients, mais également nuisible à ses employés. Dans sa publication, il rejette la faute sur la Ville de Montréal «qui se montre incapable de fournir un environnement qui soit accueillant, paisible et convivial dans notre voisinage et ce, jour après jour».

Malgré nos multiples démarches, l’administration municipale reste insensible aux enjeux qui nous préoccupent, ce qui anéantit tous nos efforts. Le bar Le Cocktail

Le Cocktail dit compter sur la médiatisation des problèmes avec lesquels il est aux prises pour trouver une issue à cette impasse. Le propriétaire de l’établissement indique aussi avoir échangé avec d’autres commerçants du secteur qui pourraient également plier leurs tables extérieures avant l’heure, en raison de difficultés liées à l’itinérance, la sécurité et la toxicomanie.

Un sentiment partagé par certains citoyens

Dans la foulée de la sortie du bar Le Cocktail sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont précipités pour faire part de leur ressenti personnel, dans la section des commentaires.

«Délabrement total, aucune visibilité policière», déplore un citoyen. «C’est carrément rendu le chaos total dans le Village», assène-t un autre.

Certains Montréalais expriment une réticence à venir se promener dans le Village en raison des problèmes cités qui y sévissent. Plusieurs internautes sont allés jusqu’à taguer directement les compte Facebook de la mairesse Valérie Plante et celui de la Ville de Montréal dans les commentaires, pour que l’appel à l’aide du bar Le Cocktail soit entendu.

«En tant que résident du quartier, j’appuie votre démarche à 100%. L’inaction de la Ville de Montréal est flagrante. Aucun respect pour les résidents et commerçants du quartier. Il faut qu’ils se réveillent. On ne se sent plus en sécurité depuis quelques années et rien n’est fait», fustige un internaute.

La Ville déploie «des efforts sans précédent»

La Ville de Montréal indique pour sa part être consciente des problématiques qui touchent cette partie du centre-ville de la métropole. Elle affirme notamment que la présence policière dans le secteur a été renforcée et dit faire tout son possible pour «redresser la situation dans le Village», selon La Presse.

«On est extrêmement sensibles à la vitalité et au climat social dans le secteur du Village et nous mettons des efforts sans précédent en ce moment dans le secteur, avec le SPVM, le CIUSSS et les partenaires du milieu, pour améliorer la situation et le sentiment de sécurité», a soutenu à La Presse, la responsable de l’inclusion sociale et de l’itinérance au comité exécutif, Josefina Blanco.