Le Super Sandwich ferme ses portes

L’augmentation du prix des loyers par de nouveaux propriétaires désireux de rendre l’immeuble situé au 1115, rue Sherbrooke Ouest plus luxueux a forcé le Super Sandwich à fermer ses portes. Après 35 ans à la même adresse, l’entreprise familiale chérie des étudiants de l’Université McGill et connue pour ses sandwichs à très bas prix cherche actuellement à se relocaliser.

Malgré la popularité du Super Sandwich, l’augmentation du loyer et l’apparence du dépanneur-sandwicherie seraient les causes de la fermeture du local. «Les nouveaux propriétaires ont voulu presque doubler notre loyer», confirme le propriétaire de l’établissement, Mathis Lo, en entrevue avec Métro. Le dépanneur payait un loyer de 4000 $ et la nouvelle offre s’établissait à 6000 $ plus les taxes et le stationnement.

Le barbier dont les locaux étaient voisins de ceux du Super Sandwich corrobore les dires de M. Lo. «L’augmentation de loyer dépasse peut-être un peu la logique», nous dit-il en soulignant que la «fraîcheur des sandwichs» et «la sympathique famille» du Super Sandwich vont rapidement lui manquer. La tristesse est partagée par les employés des autres commerces de l’immeuble, le restaurant Opiano et l’optométriste, qui fréquentaient souvent la sandwicherie.

Les locaux vides du Super Sandwich.

Photo: Guillaume Ledoux / Métro

En plus de l’augmentation de loyer, l’entreprise propriétaire de l’immeuble, le groupe Benvenuto, a souhaité transformer le Super Sandwich en dépanneur plus conventionnel et plus luxueux. Un procédé qui aurait impliqué des rénovations s’élevant à près de 150 000 $, mais dont l’entreprise immobilière aurait payé la moitié.

«C’était un risque d’investir autant d’argent et d’avoir le double du loyer en plus de devoir rembourser un prêt de 75 000 $», dit M. Lo. Même si la décision aurait pu rendre le commerce viable sans relocalisation, il était «hors de question d’augmenter le prix des sandwichs, puisque la clientèle est étudiante», ajoute-t-il.

La sandwicherie restera fidèle à McGill

Mathis Lo de même qu’une source interne et anonyme du groupe Benvenuto confirment qu’il est possible pour le Super Sandwich de déménager dans un plus petit local du même immeuble pour payer un loyer moins élevé. Comme le prix du plus petit local n’est pas encore établi, la sandwicherie prévoit plutôt déménager. L’entreprise qui «cherche à rester proche de McGill», selon le propriétaire, verra potentiellement son vœu exaucé: il est possible qu’elle déménage directement dans le bâtiment de l’université.

«Nous avons discuté avec le SSMU (Association étudiante de l’Université McGill), les étudiants qui gèrent l’immeuble, et ils souhaitent nous accueillir», se réjouit Mathis Lo. Un bail avec l’université est toutefois toujours en négociation, mais dès que le dossier sera clos, «ils pourront accueillir des commerces», dit le propriétaire du Super Sandwich.

Le groupe Benvenuto n’a pas souhaité commenter l’histoire.