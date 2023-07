Village: embellissement et minigolf sur la rue piétonne

Les personnes qui aiment flâner au Village, sur la rue piétonne Sainte-Catherine Est, vont être satisfaites des nouvelles installations aménagées par la société de développement commercial (SDC) du Village jusqu’à la fin de l’été.

Si la place Émilie-Gamelin est déjà réputée pour être un lieu de rassemblement et de jeux, le lieu ludique s’élargit sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Labelle et Saint-Hubert. Un minigolf de neuf trous, où jusqu’à 40 joueurs peuvent prendre part à une même partie, a été installé.

La rue piétonne est aussi agrémentée «d’aménagements verdoyants, des assises confortables, une ambiance musicale et une canopée lumineuse». Le tout a été conçu par la firme En temps et en lieu.

Le village, en mode nature

De plus, la rue Sainte-Catherine se transforme en un agréable parcours «entre lianes et paillettes» pour le reste de la saison estivale. «Douze stations invitent les passant·e·s à s’installer parmi les troupeaux de mobilier, ainsi qu’au cœur d’une végétation tropicale où poussent, ici et là, une vingtaine de boules disco éclatantes qui créent un paysage surréel», mentionne la SDC du Village dans sa présentation de l’installation.

Le clou du spectacle de la promenade se situe sur la place du Village, lieu où se trouvait la galerie Blanc, musée d’art à ciel ouvert. Cette fois, l’art laisse place à la jungle. Des aménagements ludiques y ont été construits sous un dôme tandis que plusieurs bambous y ont été plantés, ce qui crée une atmosphère unique.