Une nouvelle aire d’intervention et de dépistage dans le Village

Dès le 7 août, l’organisme RÉZO met en place «une aire d’intervention, de discussion sans préjugés et de dépistage VIH/ITSS gratuit et sans rendez-vous» en plein cœur du Village. Appelé la «Zone Rose», ce conteneur muni d’un cône géant couleur Barbie est installé sur la rue Sainte-Catherine, entre Plessis et Panet.

La Zone Rose a pour objectif d’assurer une présence dans le Village du mercredi au dimanche dans le but de réunir les communautés. Elle souhaite «avoir un impact positif sur l’image du Village» en mettant de l’avant la solidarité et les capacités mobilisatrices des communautés fréquentant le secteur.

Une équipe d’intervention diversifiée dotée d’une expérience de travail de rue offre de l’écoute et des informations sur divers enjeux et besoins. Elle distribue aussi du «matériel de prévention». L’approche préventive et de réduction des méfaits de la Zone Rose fait également la fierté de l’organisme derrière l’initiative.

RÉZO rappelle que les hommes – cis, trans ou queer – ayant des relations sexuelles avec des hommes sont toujours les plus affectés par le VIH au Canada. Les communautés d’homme GBQ «portent aussi le fardeau d’autres ITSS, telles que la LGV et, plus récemment, la variole simienne (Mpox), pour plus de 98% des cas, souligne l’organisme. La gonorrhée, chlamydia et syphilis, continuent d’affecter nos communautés de manière disproportionnée.»

Pour lutter contre la transmission de ces infections, et pour pallier la difficulté d’accès à du dépistage rapide à Montréal, la Zone Rose propose, en plus de ces équipes d’interventions, «une offre de dépistage par du personnel infirmier (VIH, syphilis, gonorrhée, chlamydia) à l’intérieur d’un espace climatisé, et distribue gratuitement des autotests du VIH, du matériel de prévention et de consommation.»

Les corridors de services cliniques directs avec les partenaires de RÉZO sont établis, notamment pour la vaccination contre la variole simienne/Mpox, le VPH, les hépatites A et B et leurs services spécialisés. Ces partenaires compte la Clinique Médicale L’Actuel, la Clinique Quartier Latin, la Clinique La Licorne et le Sidep + du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.