Début de la phase 2 des travaux sur Sainte-Catherine Ouest, des entraves à prévoir

La deuxième phase des travaux de la rue Sainte-Catherine Ouest a débuté lundi. Maintenant que les travaux entre les rues de Bleury et Mansfield sont réalisés, la Ville s’attaque au tronçon allant de Mansfield à Peel. Dès maintenant et jusqu’à l’automne 2025, des entraves sont donc à prévoir dans ce secteur du centre-ville de Montréal.

Dans un avis publié en juillet, la Ville indique que «la nouvelle phase de travaux débutera avec des fouilles archéologiques, d’importants travaux de remplacement des infrastructures souterraines, plus que centenaires et désuètes, et sera suivie par le réaménagement de surface».

Durant la période des travaux, les véhicules ne peuvent pas circuler ni se stationner sur la rue Sainte-Catherine O entre les rues Stanley et Mansfield, ainsi que sur la rue Metcalfe entre place Mount-Royal et du square Dorchester. Des «entraves partielles» sont aussi à prévoir sur la rue Peel entre Sainte-Catherine et rue du square Dorchester.

Seule la circulation locale est tolérée sur la rue Metcalfe entre de Maisonneuve et place Mount-Royal – avec interdiction de stationner du côté est de la rue – ainsi que sur la place Mount-Royal entre Metcalfe et Peel.

La Ville précise aussi que des détours à la circulation et des zones de livraison commerciales sont prévus afin d’atténuer les impacts des travaux. Une carte sera mise à jour régulièrement lorsque le projet Sainte-Catherine Ouest est en travaux.

Carte projet Sainte-Catherine O – rues Mansfield à Stanley – 7 août 2023

La rue Peel, entre René-Lévesque et de Maisonneuve, est mise à sens unique vers le nord. Quant à la rue Sainte-Catherine O, entre Drummond et Stanley, une seule voie de circulation est maintenue et il est interdit de stationner du côté nord. De la signalisation est en place pour indiquer les directives à suivre pour faire les détours. Les espaces de stationnement intérieurs à proximité restent accessibles.

Pour les personnes qui se déplacent à pied, des aménagements sont prévus pour la circulation piétonne assurant l’accès aux bâtiments en tout temps. Pour celles qui utilisent les transports collectifs, des détours sont prévus pour les trajets et arrêts d’autobus de la STM.

Dès 2025, la Ville poursuivra la deuxième phase de ses travaux qui s’étendra de la rue Peel à la rue Saint-Marc sur Sainte-Catherine Ouest. À partir de 2028, la deuxième phase sera complétée entre Saint-Marc et Atwater.