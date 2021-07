Clôture Gare Parc: une manifestation pour l’ouverture d’un passage temporaire

Près d’une quinzaine de résidents de Parc-Extension et de Villeray ont manifesté le 27 juillet devant la clôture de la Gare Parc bloquant les allers et venues entre les deux quartiers sur l’avenue Ogilvy et de Castelnau depuis le 13 mai.

Ces derniers ont voulu se faire entendre auprès du Canadien Pacifique (CP), du Réseau de transport métropolitain EXO et de la Ville de Montréal pour qu’un passage temporaire soit mis en place afin de permettre aux piétons et cyclistes de se déplacer plus facilement entre les deux quartiers. Plusieurs manifestants ont utilisé des objets comme des sifflets ou des klaxons de bicyclette afin de démontrer leur mécontentement.

Quelques policiers étaient présents sur les lieux, mais n’ont pas eu à intervenir vu que la manifestation s’est déroulée pacifiquement. «On est rendu ici pour une manifestation bruyante, car on doit passer nos nerfs sur quelque chose», affirme Béatrice Musky, résidente de Parc-Extension.

Marino Tremblay, de Villeray qui passe beaucoup de temps dans Parc-Extension, abonde dans le même sens.

Incompréhension et déception

«C’est au niveau des valeurs que ça me choque. Ce n’est pas normal que la clôture soit encore là malgré la décision rendue par l’Office des Transports du Canada il y a deux ans», explique-t-il.

En 2019, au terme d’un procès ayant duré deux ans, l’OFC avait autorisé la Ville de Montréal à mettre en place trois nouveaux passages à niveau sur son territoire, comme celle à l’angle de l’avenue Ogilvy et de la rue de Castelnau, si elle en assumait les coûts. Malgré tout, EXO a installé une clôture avec l’aide du CP sur l’aménagement ferroviaire pour des raisons de sécurité.

La mairesse de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, était également présente à la manifestation en guise de solidarité avec les résidents du secteur.

«Je suis résidente de Parc-Extension d’abord et avant tout. Pour moi, ça cause plusieurs soucis. Ça me prend plus de temps pour me déplacer vers mon bureau», mentionne-t-elle.

Dans un entretien téléphonique avec Métro Villeray le 22 juillet, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait indiqué que le CP avait accepté la demande de Mme Plante pour la mise en place d’un passage temporaire à condition qu’il soit accessible entre 6h et 23h.

Au moment d’écrire ses lignes, le passage n’est toujours pas ouvert puisque le CP n’aurait pas signé l’entente pour rendre le tout officiel.

«Nous travaillons activement à l’ouverture du passage à niveau, et toutes les mesures préparatoires ont été mises en place pour une ouverture que nous souhaitons le plus rapidement possible», indique le cabinet de Mme Plante dans un courriel envoyé à Métro Villeray.