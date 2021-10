PAUSE invite les jeunes adultes à se déconnecter

Après avoir invité les familles à passer plus de temps ensemble sans écrans au cours du mois d’octobre, la campagne PAUSE vise cette fois les adolescents et les jeunes adultes. Le 21 novembre prochain, PAUSE les met au défi de se déconnecter pendant 24 heures, afin de leur faire «redécouvrir les bienfaits de se déconnecter de la techno».

La campagne PAUSE veut pousser les Québécois à prendre conscience des répercussions de l’hyperconnectivité. Les organisateurs de la campagne rappellent que le fait de prendre des pauses d’écran peut engendrer des bienfaits pour la santé mentale et physique, et sur le plan relationnel. Les 24 heures de déconnexion du 21 novembre ont également comme intention de faire réaliser aux jeunes la place que prend la technologie dans leur quotidien. Ce faisant, au moment de leur reconnexion, ceux-ci risquent de miser sur un temps d’écran plus sain et réfléchi.

En s’inscrivant au défi 24 heures de déconnexion à partir du 4 novembre, les participants courent la chance de gagner un grand prix de 1 000 $ ou une soirée VIP à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour voir un spectacle du Cirque du Soleil.