Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 14 décembre

Le prochain conseil d’arrondissement de Villeray-Parc-Ex-Petite-Patrie aura lieu mardi 14 décembre à partir de 18h30. Celui-ci aura se tiendra à la mairie de l’arrondissement, au 405, avenue Ogilvy.

Il est à noter que le nombre de personnes admises au conseil est réduit en raison de la pandémie de COVID-19. L’accès sera accordé selon l’ordre d’arrivée, jusqu’à l’atteinte de la capacité maximale, 32 personnes maximum seront acceptées.

Les personnes présentes pourront poser une question. Les inscriptions auront lieu de 18h à 18h45. Il est également possible de poser une question aux élus via le formulaire disponible sur le site Internet de l’arrondissement. L’inscription est possible jusqu’au 14 décembre à 10h.

Une diffusion en direct ou en différé est également disponible.

