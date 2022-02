Un parcours d’art public en slam

Cinq œuvres à travers l’arrondissement sont à découvrir et à écouter.

Écouter du slam en se baladant dans les rues du quartier, c’est en ce moment possible. Avec cinq arrêts possibles dans différents endroits de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les passants peuvent écouter différentes œuvres.

Les œuvres sont situées dans le parc Saint-Roch et dans le parc Jarry. Elles peuvent également être trouvées sur la Terrasse du complexe William-Hingston ou encore au coin de l’avenue du parc et de la rue Jean-Talon. Enfin, une œuvre est à écouter au coin de l’avenue de L’Épée et de la rue Saint-Roch.

Gracieuseté/Mairie de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Des panneaux aux abords de chaque œuvre et munis d’un code QR permettent aux passants d’écouter les œuvres.

L’artiste slameur originaire de Côte d’Ivoire Fabrice Koffy a dirigé une série d’ateliers d’écriture. Ces ateliers ont notamment permis à des artistes d’écrire des poèmes et des slams. Les artistes sélectionnés sont Achraf Chanou, Indira Cortès, Katerina Gladieva, Roland Ndollo, Ushabelle Cantave-Dessalines et Djamila Amidou-Triquet.

Le projet regroupe des membres du groupe X-Art de l’Organisation des jeunes de Parc-Extension et du centre de francisation du complexe William-Hingston. Ces œuvres ont été enregistrées en août 2021 à la Maison de la culture Claude-Léveillée. C’est l’artiste multidisciplinaire originaire de Drummondville, Guillaume Soucy, qui les a mises en musique.

Enfin, ce projet de médiation culturelle a été réalisé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.