Des lieux nommés en l’honneur de Serge Bouchard et Henry Morgentaler

La Ville de Montréal a adopté neuf nouveaux toponymes afin de mettre à l’honneur l’histoire, les valeurs, et l’identité plurielle de la ville. Dans ces grands noms font notamment leur apparition Serge Bouchard et Henry Morgentaler.

Serge Bouchard donnera son nom à une bibliothèque dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT). C’était un anthropologue, auteur et animateur, ayant animé des émissions phares de Radio-Canada, telles que De remarquables oubliés, ou encore Les chemins des travers, pendant 16 ans. Spécialisé dans les peuples autochtones, l’Amérique française, il a œuvré dans divers domaines comme l’environnement, la justice, ou encore la culture des métiers. Décédé en 2021, il a grandi dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

Dans la foulée du décès de M. Bouchard, la mairesse de RDP-PAT s’était dit «très ouverte à trouver le bon lieu et la bonne façon d’honorer M. Bouchard qui laisse une trace extrêmement importante pour l’histoire de notre quartier.»

Henry Morgentaler

Henry Morgentaler, lui, donnera son nom à un parc de l’arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Ce médecin grand défenseur du droit à l’avortement a ouvert la première clinique médicale pratiquant des avortements sécuritaires au Canada en 1968, sur la rue Honoré-Beaugrand, à Montréal, à l’époque où c’était toujours illégal. Il a d’ailleurs ouvert d’autres cliniques à Winnipeg et Toronto en 1983, toujours illégalement, ce qui a été déterminant dans la décriminalisation de l’avortement dans le pays.

C’est le parc De Beaujeu qui a été choisi pour devenir le parc Henry-Morgentaler. Ce dernier est situé à proximité de la clinique où a pratiqué le Dr Morgentaler.

La recommandation a été faite par les élus de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en octobre 2021.

Francine Léger a travaillé comme médecin pendant 31 ans, et s’est battue pour de nombreuses causes, telles que la santé des femmes et le droit des femmes à l’avortement. Elle a d’ailleurs été élue médecin de l’année en 2004.

Nicole Larivée-Boudreau a siégé au conseil municipal de Montréal de 1986 à 1994, et a représenté le district de Longue-Pointe pour le Mouvement des citoyens de Montréal.

Joseph Thibaudeau, lui, a été le premier curé de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires, de 1907 à 1930. Il a joué un rôle important dans le développement de l’éducation dans le quartier Mercier-Ouest. Le parc à son nom est d’ailleurs adjacent à l’église Notre-Dame-des-Victoires.

«Je souhaite que ces toponymes animent ces lieux et contribuent au sentiment d’appartenance à la collectivité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par voie de communiqué.

La bibliothèque Julio-Jean-Pierre

À Montréal-Nord, la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire rendra hommage à Julio Jean-Pierre (1940-2017), notamment romancier, poète et journaliste. Né en 1940, en Haïti, il a immigré au Québec en 1971. Il a longtemps travaillé dans le domaine communautaire, notamment à la Maison des jeunes L’Ouverture. Son roman L’Année d’Isabel Martinez lui a valu le prix Deschamps 2000 (Haïti).

Gretta Chambers était une journaliste montréalaise, diplômée de l’Université McGill. Elle a publiée de nombreuses chroniques dans le quotidien The Gazette. Elle est d’ailleurs devenue la première femme chancelière de 1991 à 1999. Elle donnera son nom à un parc dans l’arrondissement Ville-Marie.

Enfin, Gary Longhi donnera son nom à un parc de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc Extension. Né en 1964 à Montréal, il a été champion paralympique de cyclisme à Atlanta en 1996, et médaillé d’argent à Barcelone en 1992.