Une piste fermée à l’aéroport entraîne une augmentation du bruit à Villeray

La fermeture de la piste nord en raison de travaux de réhabilitation force l’aéroport Montréal-Trudeau à rediriger tous les avions y atterrissant ou y décollant vers la piste sud. Ce faisant, les appareils survolent le sud de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Une situation qui ne fait pas que des heureux, car elle augmente la pollution sonore dans le secteur.

«On pense souvent aux impacts de l’aéroport pour les lieux qui sont très proches comme Dorval et Saint-Laurent, mais en fonction des vents, de très nombreux vols atterrissent en passant au-dessus du sud de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension», explique Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district François-Perrault, à cheval entre l’est de Villeray et le sud de Saint-Michel.

Lorsqu’un avion survole le parc Jarry pour atterrir à Dorval, il est facile de croire que celui-ci est vraiment proche tellement le bruit est intense, raconte M. Ouellet. Or, avec les travaux de la piste nord, les avions utiliseront tous la piste sud et seront donc amenés à passer au-dessus du nord de Parc-Extension et du parc Jarry, de Villeray et du sud du quartier Saint-Michel. «Il y aura un trafic plus intense et fréquent», s’inquiète le conseiller municipal.

L’élu local se désole également du peu de communications de la part d’ADM dans le dossier; M. Ouellet a été informé des travaux dans l’infolettre d’ADM, trois jours avant leur début.

Des rencontres d’informations se sont tenues le 8 mars pour les résidents de Dorval, Pointe-Claire et de l’Ouest-de l’Île et le 9 mars pour les habitants des arrondissements de Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie et des villes de Laval et Mont-Royal. ADM avait également publié un avis de travaux dans des journaux, dont certaines des éditions de Métro.

La piste nord de l’aéroport Montréal-Trudeau sera fermée jusqu’au 23 juin, pour permettre des travaux de réhabilitation qui lui permettront de ne pas avoir besoin de réfection majeure pendant 20 ans, affirme à Métro son gestionnaire, Aéroports de Montréal. De nouvelles dalles de béton seront ainsi coulées sur la section centrale de la piste, ce qui en explique la fermeture complète. Des travaux avaient déjà été effectués aux extrémités de cette piste d’atterrissage et de décollage en 2022.

Pour éviter un achalandage trop fort de la piste sud, la période de travaux a été arrimée avec une période moins achalandée, en dehors de la saison estivale, des semaines de relâche et du congé des Fêtes, précise ADM.