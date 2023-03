Projet immobilier de Mondev: une première victoire pour les citoyens de Saint-Michel

L’importante mobilisation des citoyens de Saint-Michel contre le projet immobilier controversé de Mondev sur l’emplacement de l’ancien marché Esposito aura porté fruit. Les efforts des citoyens ont permis de récolter 145 signatures lors de la tenue du registre le 28 mars, soit bien au-delà des 119 signatures requises pour que le processus référendaire suive son cours.

Le résultat du registre doit être déposé dans les prochains jours auprès du conseil d’arrondissement. Ensuite, lors de leur prochaine assemblée mensuelle, mardi prochain, les élus statueront sur le projet du promoteur. Il sera alors décidé si le projet est rejeté dans sa forme actuelle ou si un référendum doit avoir lieu.

De nombreux citoyens avaient fait part de leur mécontentement quant au projet proposé par le promoteur Mondev. En novembre dernier, certains habitants du quartier avaient rapporté à Métro des pratiques fallacieuses d’un des employés du promoteur. Ce dernier se faisait passer pour une «personne tierce» employée par la Ville de Montréal et par Mondev dans le but de récolter des signatures de citoyens pour élargir les zones impliquées dans le processus référendaire et permettre au projet de voir le jour.

Malgré cette dénonciation et le mécontentement des citoyens, le conseiller de Ville dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Sylvain Ouellet, avait expliqué lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement que l’ensemble des signatures récoltées par le promoteur avaient été validées par les services juridiques de la Ville, ce qui permettait ainsi la tenue du registre.

«Une victoire citoyenne de mobilisation»

Pour Alexandre Boucher-Bonneau, résident du quartier Saint-Michel, l’obtention de ce résultat, au-delà de ce qui était requis, envoie un message fort aux élus de l’arrondissement quant au mécontentement des citoyens face à ce projet. «Ça envoie un message clair à l’Arrondissement et au promoteur que leur projet ne correspond absolument pas aux besoins du quartier, dit-il. Aujourd’hui, on a fait la preuve que c’est possible que la force citoyenne soit plus forte que le promoteur.»

Il souligne la forte mobilisation des citoyens, alors que le registre avait lieu un mardi. Des services de transport pour les personnes à mobilité réduite, du covoiturage ainsi qu’une halte-garderie avaient été proposés par certains citoyens pour maximiser les chances d’obtenir les signatures nécessaires.

À la demande des citoyens, les élus de l’arrondissement avaient demandé à ce que la tenue du registre se fasse à la Maison du citoyen, dans le quartier Saint-Michel, plutôt qu’à la mairie, plus loin du projet et des citoyens concernés.

Alors que les élus doivent désormais décider de la suite des choses, pour les citoyens, le choix est clair: l’Arrondissement doit rejeter complètement le projet en tant que tel. «On demande l’annulation complète de ce projet-là en tant que tel de la part du promoteur Mondev, explique M. Boucher-Bonneau. On ne verrait pas pourquoi l’Arrondissement irait de l’avant avec un projet auquel les citoyens ont clairement dit non.»

Selon le résident, les citoyens seront prêts à se remobiliser dans l’éventualité où les élus décident de poursuivre la procédure par la tenue d’un référendum. «On est prêts encore à se mobiliser et à regagner s’il y avait un référendum, explique M. Boucher-Bonneau. J’espère que l’Arrondissement et la mairesse ne s’attendent pas à ce qu’on baisse pavillon; on va être prêts et encore mieux outillés.»

Le projet immobilier se trouve sur le site de l’ancien Marché Esposito. Il suscite le mécontentement de la population locale, laquelle souhaite qu’un service alimentaire y soit maintenu pour contrer la pénurie de commerces dans le secteur. Les citoyens demandent aussi la réalisation de logements sociaux au sein du projet et s’opposent à sa taille.