5 nouveaux axes cyclables dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Au courant des prochains mois, cinq nouveaux axes cyclables protégés et accessibles quatre saisons viendront s’ajouter au réseau cyclable dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Ils se retrouveront sur la rue de Louvain, entre la rue D’Iberville et la 17e Avenue, sur la rue Legendre, entre la rue D’Iberville et la 16e Avenue, sur la 24e Avenue et la 25e Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard des Grandes-Prairies, sur l’avenue Ball, entre l’avenue Stuart et la rue Durocher, ainsi que sur l’avenue De L’Épée, entre les avenues Beaumont et Ogilvy, et l’avenue Querbes, entre l’avenue Ogilvy et le boulevard Crémazie.

Ces rues ont été sélectionnées afin d’améliorer l’équité territoriale en matière de déplacements à vélo, indique l’Arrondissement par voie de communiqué. «On poursuit le rattrapage amorcé l’an dernier avec la consolidation du réseau existant, et comme promis, on s’attaque maintenant aux déserts cyclables que sont les quartiers de Saint-Michel et Parc-Extension», a expliqué la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Les nouvelles voies cyclables permettront notamment de se rendre à l’un des 31 parcs connectés par le réseau durant toute l’année.

Pour présenter les aménagements cyclables envisagés à la population des quartiers de Saint-Michel et de Parc-Extension, l’Arrondissement tiendra trois séances d’information au courant du mois de juin, soit le 7, le 14 et le 19 juin.