Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension: 3M$ pour soutenir les jeunes et les femmes

L’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension finance 20 projets de 17 organismes communautaires sur son territoire, à raison de 3M$. La mesure votée par le conseil d’arrondissement fait partie de l’appel à projets du programme Prévention Montréal, lancé au printemps dernier.

Les premiers projets qui seront financés «visent les enfants et les jeunes âgés de moins de 30 ans et leurs parents vivant en situation de vulnérabilité ou à risque d’exclusion», indique l’arrondissement par voie de communiqué. Ceux-ci «rejoignent plusieurs objectifs de l’approche novatrice de sa Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité de l’arrondissement ainsi que plusieurs recommandations issues du Diagnostic local sur la sécurité des filles, des femmes et des aînées de VSP».

Grâce à la Stratégie jeunesse, «on comprend davantage les enjeux liés à chacun des groupes ciblés et on sait donc mieux où et comment intervenir. Mais pour changer les choses, on va devoir faire appel à tous nos partenaires, dont les organismes communautaires, qui sont des alliés de premier plan dans la prévention à la violence », souligne la mairesse de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Créé par la Ville de Montréal, le programme Prévention Montréal vise à engager une action structurante afin d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des enfants, des jeunes et de leurs familles.

Des recommandations pour la sécurité des femmes

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est le premier arrondissement montréalais ayant «confié un mandat au Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) afin d’élaborer un Diagnostic local de sécurité chez les filles, les femmes et les aînées». Une manière d’éviter les «angles morts» dans l’analyse de cet enjeu.

Au cours des analyses, «près de 100 citoyennes de tous âges et des trois quartiers de VSP» et 22 partenaires ont pu s’exprimer et partager leurs expériences. Parmi les enjeux soulevés, on compte «la cyberviolence, la cyberintimidation, le harcèlement de rue et les microagressions, le sentiment d’insécurité dans les transports en commun de même que la violence familiale ou commise par l’entourage», selon le communiqué de l’arrondissement.

De ces informations, 11 recommandations ont été formulées «afin d’intervenir directement sur les enjeux soulevés». Par exemple, favoriser «la mobilisation communautaire pour mieux intervenir en matière de prévention des violences», soutenir les parents et inclure «les hommes dans le renforcement de la sécurité des filles, femmes et aînées». Un plan détaillé basé sur les recommandations sera déposé dans les prochains mois par l’arrondissement.