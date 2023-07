Bris d’aqueduc majeur dans Saint-Michel, des citoyens évacués

Un bris d’aqueduc majeur est survenu dans l’arrondissement de Saint-Michel, à l’intersection de la rue Bélanger et de la 18e Avenue. Depuis plusieurs heures, le secteur est inondé, ce qui a forcé l’évacuation des résidents d’une vingtaine de bâtiments.

Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place, de l’avenue Léonard-De Vinci à la 20e Avenue ainsi que la rue Bélanger à la rue Jean-Talon, en raison des risques d’affaissement. À cause de l’eau, le sol a en effet été déplacé et s’effondre. Un véhicule a été inondé.

Un véhicule est enseveli sous l’eau, sur la rue Bélanger. Photo: Nicolas Monet

Les pompiers et les policiers sont sur place pour assurer le respect des fermetures de rues alors que les employés des travaux publics tentent toujours de colmater la fuite, survenue dans une conduite de trois pieds. Aucun échéancier n’a encore été précisé par les autorités à ce sujet, et la cause du bris n’est toujours pas connue.

Pour en savoir plus, il faudra parvenir à couper l’eau, la drainer puis aller «voir dans le trou c’est quoi la cause», explique le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault. Une fermeture séquentielle des conduites d’eau connexes doit être effectuée que la grosse conduite puisse être fermée. «Si on ferme trop vite, trop fort, on cause des problèmes partout ailleurs», dit le chef de division du SIM.

Il s’agirait d’un défi colossal pour les premiers répondants, souligne Martin Guilbault. Ce sont 20 unités, donc entre 60 et 80 pompiers, qui sont sur les lieux.

Une conduite de cette grosseur-là, on ne peut pas fermer ça comme un robinet. […] Il faut du délestage, il y a un travail qui doit être fait en périphérie. Martin Guilbault, chef de division du SIM

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, assure que le Centre Étienne-Desmarteau sera ouvert pour accueillir ceux cherchant du soutien. Le SIM aide les Michelois à évacuer les lieux. Trois autobus de la Société de transport de Montréal transportent les sinistrés vers le Centre Étienne-Desmarteau.

La personne ayant signalé l’inondation est un Algérien de passage à Montréal nommé Abbes Feddag. Il a appelé la police vers 3h50 ce matin. Environ 15 minutes plus tard, elle était sur les lieux. «L’eau a pu rentrer jusqu’au plafond chez nos voisins», a-t-il confié à Métro. Le visiteur les aurait aidés à évacuer leur résidence par une fenêtre.

Abbes Feddag, un touriste de passage à Montréal. Il a signalé l’inondation aux autorités en pleine nuit. Photo: Nicolas Monet

M. Feddag et ses camarades de voyage ont encore quatre jours à passer à Montréal. «On ne sait pas où on va aller, tous nos vêtements et nos cadeaux sont dans l’appartement», témoigne-t-il, pris au dépourvu.

Stéphane Laxton habite dans un sous-sol d’un immeuble situé sur la rue Bélanger. Musicien, il craint pour tout le matériel de studio et de musique qu’il a dû abandonner dans son logement, puisqu’il n’a pas d’assurance. «J’ai juste eu le temps de sortir mon sac à dos, mes cartes et mon vélo», dit-il.

Stéphane Laxton, un résident de la rue Bélanger ayant évacué son appartement.

Ça fait trois ans que je travaille sur un album de musique. C’est une chose qui va peut-être changer ma vie et cette eau-là aurait pu tout scrapper. Stéphane Laxton, résident de la rue Bélanger

Heureusement, il possède une sauvegarde de son album, à paraître bientôt, sur son téléphone. L’eau serait montée jusqu’au plafond de son appartement, le forçant à se réfugier chez un ami. «Je vais attendre que le temps passe, puis quand ça va sécher, on va regarder ce qu’il reste», lâche-t-il.

Hydro-Québec a coupé le courant, privant initialement 40 000 foyers d’électricité. Le SIM a ensuite demandé à la société d’État de réduire le nombre de foyers sans courant à 7000. La situation évolue très rapidement.

Avec les informations de Nicolas Monet.