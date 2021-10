Le Curieux: Crise du logement abordable à Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux enfants de 8 à 12 ans pour en faire les citoyens éclairés de demain.

C’est quoi le logement abordable?

C’est une habitation dont le coût est modéré (peu cher). Le but est que tout le monde puisse se loger. Par exemple, si quelqu’un gagne 1000 $ par mois et vit dans un logement abordable, son loyer (montant payé chaque mois pour se loger) pourrait lui coûter 250 $, soit 25% de son revenu. Or, plus d’un Montréalais sur trois consacre plus de 30% de son revenu à son loyer.

Quelle est la situation à Montréal?

Montréal vit une crise du logement. Il manque des logements libres dans certains quartiers et les prix sont élevés. De nombreux habitants rencontrent des difficultés pour se loger. À la mi-septembre, plusieurs dizaines étaient hébergées (accueillies) dans des logements d’urgence ou chez des proches en attendant de trouver un appartement. La situation s’aggrave. Dans les derniers mois, les montants des loyers ont augmenté de 4,6%.

Quelles sont les solutions?

Certains réclament que la loi limite l’augmentation des loyers. Une autre solution est de construire plus de logements à prix réduit. Les experts considèrent qu’il n’y en a pas suffisamment à Montréal. Selon des estimations*, il faudrait en bâtir 2700 par an dans les cinq prochaines années dans le Grand Montréal pour répondre aux besoins. Or, entre 2017 et 2020, seulement 589 ont été construits chaque année en moyenne. Il faudrait donc en construire près de cinq fois plus

À faire ce Week-end

Cinéma pour les P’tits loups



Jusqu’au 17 octobre (et jusqu’au 30 octobre en ligne), découvre 20 courts métrages (films courts) pour les jeunes grâce au programme P’tits loups du Festival du nouveau cinéma (FNC). Le 11 octobre, regarde certains films et participe à des ateliers créatifs lors de la Grande Kermesse des P’tits loups qui aura lieu à la Maison Théâtre.

Informations: nouveaucinema.ca – sur réservation