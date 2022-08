Les murales de Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Grande réouverture

Grandes peintures

As-tu déjà vu de grandes peintures sur les murs de Montréal? Il y en a plus de 250 dans toute la ville! Tu peux notamment en apercevoir sur le boulevard Saint-Laurent ou encore dans les rues Ontario et Beaubien. Il existe même une carte où tu peux retrouver toutes ces murales!

Deux festivals célèbrent même cet art urbain (de la ville). Under Pressure est le plus vieil événement du genre en Amérique du Nord. MURAL a débuté en 2012 et démocratise (rendre accessible à tous) l’art urbain.

Décorer la ville

Les murales font partie de l’identité de Montréal depuis plus de 20 ans. Plusieurs artistes locaux et internationaux ont créé ces œuvres: Omen, Bonar, Zilon, Roadsworth…

La municipalité a voulu développer les murales pour faire de Montréal un «musée à ciel ouvert». Une œuvre a été réalisée pour le 100e anniversaire de la Ville sur la rue Peel: un trompe-l’œil qui change selon l’angle de vue. Une autre proche du Centre Bell a aussi été créée pour célébrer l’équipe de hockey des Canadiens de Montréal par exemple.

Un mode d’expression

Les murales viennent des États-Unis. Elles font partie de la culture hip-hop, qui inclut aussi le rap, le break (un style de danse qui se pratique au sol) ou encore le beatboxing (une façon de faire de la musique en imitant des instruments avec sa bouche).

Toutes ces pratiques sont nées dans les années 60 à New York. Les populations pauvres du quartier Bronx ont décidé d’utiliser ces différentes formes d’art pour s’exprimer au lieu d’avoir recours à la violence.

ACTIVITÉS

Centre-ville

Fabrique ton Montréal

Sais-tu à quoi ressemblait Montréal entre 1865 et 1900? Tu pourras le découvrir grâce aux photos de William Notman. Tous les dimanches, le musée McCord te propose de t’inspirer de ses clichés pour créer ton propre Montréal avec des images aimantées. Activité gratuite.

Informations: https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/activite/atelier-du-dimanche/

Saint-Michel

Spectacle aux balcons

Tout l’été, des performances de cirque auront lieu directement dans les rues du quartier Saint-Michel. Au programme, tu pourras découvrir des magiciens, des acrobates ou encore des clowns! Des parcs du quartier accueilleront aussi certains spectacles. Gratuit.

Gracieuseté – La Tohu

Informations: http://www.tohu.ca/fr/programmation/aux-balcons-saint-michel