Élections provinciales: la CAQ réélue

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

François Legault reste le premier ministre du Québec. En effet, c’est son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a remporté les élections provinciales du 3 octobre.

Ses députés ont été élus dans 90 des 125 circonscriptions (parties) du Québec. Ils représenteront les intérêts des citoyens à l’Assemblée nationale, là où sont votées les lois.

C’est le chef du parti qui gagne les élections qui devient premier ministre. François Legault, 65 ans, l’est depuis 2018. Il le restera jusqu’aux prochaines élections.

Montréal se distingue

Les Montréalais ont fait des choix différents. Sur les 27 circonscriptions de l’île, seules deux députées de la CAQ ont été élues.

Dans le reste de la ville, les électeurs ont choisi le Parti libéral (16) ou Québec solidaire (8). Le nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a aussi été élu député dans l’est de Montréal.

Les Montréalais ont également réélu la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, ainsi que les deux co-porte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois.

Violences et logement

Plusieurs enjeux touchent directement la ville de Montréal, comme l’augmentation de la violence, la crise du logement et le développement des transports en commun. La CAQ a promis d’agir pour embaucher plus de policiers, construire des logements à des prix abordables (peu chers) et de faire avancer la mise en place du REM (Réseau Express Métropolitain).

De plus, la CAQ envisage de construire des installations sportives (piscines ou arénas) et de rénover plusieurs écoles, dont certaines à Montréal.

Activités

Centre-ville

À plein volume : Basquiat et la musique



Tu as peut-être déjà vu certaines œuvres de Jean-Michel Basquiat. Le peintre américain est né de parents provenant d’Haïti et de Porto-Rico. Il s’est beaucoup inspiré de courants comme le jazz, le hip-hop ou même l’opéra dans ses tableaux. Découvre cet artiste haut en couleur au Musée des beaux-arts de Montréal. Payant.

Photo : MBAM, Jean-François Briere

Du 15 octobre au 19 février 2023, Musée des beaux-arts de Montréal

Rosemont

Une expo qui fait (un peu) peur

Partir sur la trace de créatures étranges. Préparer des potions magiques. Découvrir un arbre-fantôme. Jusqu’au 31 octobre, le Jardin botanique se déguise pour Halloween et propose toute une série d’activités pour t’amuser. Ne manque pas le spectacle de théâtre de papier au pavillon japonais mettant en vedette ogres, sorcières et autres démons. Payant.

Frissons d’Halloween au Jardin botanique, jusqu’au 31 octobre.

