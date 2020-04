Dans l’optique de souligner la fête des Mères différemment cette année, nous avons invité les lecteurs à publier un message d’amour, quelques mots de réconfort à une maman de leur entourage en guise de baume au confinement.

Voici une belle dose d’amour.

Chère maman,

Je voulais te dire MERCI d’avoir été et d’être,

MERCI pour toutes ces fois où je me suis plaint pour des caprices comme s’ils étaient de la plus haute importance, MERCI d’avoir tout fait pour me garder dans le droit chemin même si ce n’était pas le cas et de m’avoir toujours dit que tu voulais seulement ce qu’il y avait de mieux pour moi. Même si je ne te le montre pas souvent, je serai perdu sans toi.

Tes conseils permanents m’ont appris beaucoup de choses toutes ces années. Sans toi, je n’aurai jamais su différencier le bien du mal. Tu as toujours fait en sorte que je m’épanouisse dans la vie en m’aidant à trouver ce que je voulais faire. Tu as toujours été là pour me guider dans la bonne direction.

Ton amour de tous les instants m’a forgé. Tu n’as jamais failli à me consoler quand j’étais triste ou à m’envoyer un message du type « Es tu correcte? Ça va bien aller, love you » Quand je passais une mauvaise journée, que d’une minute à l’autre mon humeur changeait et que je devenais désagréable, tu ne t’énervais jamais et mieux encore, faisais en sorte de me donner toute ta force.

Je sais que tu me dis et m’as toujours dit la vérité. Que je veuille l’entendre ou pas, qu’elle soit dure ou douce, tu as toujours su faire les meilleurs choix pour moi et pour mon avenir. Ainsi, pour toutes ces années de dévouement, je sais que je pourrais venir vers toi à la recherche de conseils à n’importe quel moment. Et surtout, je sais que tu me feras toujours passer avant toi.

Merci aussi d’avoir été, depuis mes premières minutes sur Terre jusqu’à aujourd’hui, ma plus grande fan. Depuis que je sais marcher et aussi loin que je me souvienne, tu as toujours été là pour moi. À chaque fois que je chantais, à chaque chorégraphie, chaque anniversaire, et même à l’école étant jeune pour me protéger, tu m’as jamais laisser tomber qu’il pleuve, qu’il vente, ou qu’il neige j’ai pu compter sur toi pour être présente et honnête, et sérieux c’est le meilleur sentiment du monde…

Merci d’être là, et de jamais m’avoir lâcher et de croire encore en moi.

Bonne fêtes des mères!

Je t’aime, Sophie

Pour ma mamie

Je suis trop petit pour t’écrire, alors maman le fait à ma place. Même si ce ne sont pas exactement mes mots, c’est tout mon coeur qui s’exprime.

MERCI d’être une mamie si merveilleuse. Ta tendresse est un trésor. Avec toi je suis choyé et heureux.

Pour cela et pour tout le reste, un GRAND MERCI et des milliers de bisous pour ta fête.

Audrey-Anne et maman Isabelle

À une maman avec tant d’amour et gravé à jamais dans mon coeur

Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu’il y a de belles qualités dans le coeur d’une mère.

Pour tout le confort douillet que tu m’as donné durant toutes ces années, MERCI MAMAN.

Pour toutes les soirées passées à mon chevet à me raconter une histoire, puis une autre, puis une dernière, MERCI MAMAN.

Pour tout tes conseils si sages que je n’ai pas toujours suivis… MERCI MAMAN.

Pour tout l’amour et le réconfort que tu donnes aujourd’hui à tes petits-enfants, MERCI MAMAN

Bonne fète!

Ton fils, Benoit xxx

Maman, toi qui as toujours été là et plus que présente pour moi

C’est avec beaucoup de tristesse que je me retrouve aujourd’hui à veiller sur toi à travers cette fenêtre… Qui aurait pu croire à une telle histoire…

Reste forte comme tu l’as toujours été et nous serons bientôt réunis. J’aurais tellement besoin de te serrer dans mes bras comme tu l’as fait tant de fois envers moi. Cette première accolade après COVID sera tellement significative… nous aurons combattu le virus. Ce satané virus qui nous a séparés si rapidement et sans grand avertissement.

Maman, je t’aime et je t’attends avec tout mon amour. D’ici ces retrouvailles, je continuerai à aller te faire sourire et veiller sur toi de l’autre côté de ta fenêtre.

Monique et Gaétan xxxxxxxx

Chère maman, c’est bon de te savoir là

J’ai beau avoir quitté l’enfance depuis longtemps déjà, j’apprécie toujours autant ta présence et je sais que je peux compter sur toi…

Je fais le souhait qu’on partage encore de biens bons moments, et qu’on entretienne ainsi une amitié qui défie le temps.

Bonne fête maman!!! Marie-Andrée

Mère, amie, confidente, complice

Tu représentes beaucoup pour moi.

Même si je ne te le dis pas toujours,

Sache que, pour toi, mon coeur est rempli d’amour.

Bonne fête maman… Ton petit minou, Martin xxx

A ma deuxième mère… si formidable

Tu es pour toujours ma maman que j’aime de tout mon coeur.

Mais depuis que je suis maman à mon tour, te voilà devenue grand-mère. Un rôle qui te va à merveille ! Tu es patiente et douce et ta tendresse est à toute épreuve.

De la part de mes enfants, de la part de toute la famille au complet,

Bonne Fête des Mères Maman Chantal ! La famille Benjamin.

J’offre ces mots d’amour à ma maman d’amour Huguette

Une grande dame, une reine, ma mère, une maman formidable que j’aime énormément.

Une mère géniale, mon plus précieux repère.

Maman Je t’aime de tout mon cœur.

Tu m’as appris l’amour et la douceur.

Ma mère Je t’aime d’une façon unique.

Tu est une fille sublime, une femme magnifique.

Tous mes voeux de bonheur à ma maman !

Le soleil de ma vie, l’étoile de mes nuits.

Je t’embrasse maman chérie d’amour.

Ta fille Annie que tu as rendu heureuse