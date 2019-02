Le jeu Apex Legends vise juste

Apex Legends prend ces jours-ci le monde du jeu vidéo d’assaut. Retour sur un succès aussi mérité qu’inattendu.

Il aura fallu à Apex Legends huit heures seulement après son lancement, le 4 février, pour atteindre un million de joueurs. En 24 heures, il était joué par 2,5 millions de personnes. Une semaine plus tard, le bassin grandissait à 25 millions d’amateurs. Depuis, le titre est constamment le plus populaire sur le service de visionnement Twitch. Pour un jeu dont tout le monde ignorait l’existence il y a quelques jours seulement, il s’agit d’un véritable exploit.

Apex Legends est un jeu de tir de type Battle Royale, un genre relativement nouveau dont le porte-étendard est le désormais célèbre Fortnite. Ces jeux ont tous leurs particularités, mais ils placent généralement le joueur dans une immense arène où il doit affronter des dizaines d’autres participants de partout dans le monde. Le dernier debout à la fin remporte la partie.

Le nouveau jeu du studio Respawn, à qui on doit la franchise Titanfall, ne réinvente pas le genre. Il le peaufine. Apex Legends est un jeu à grand déploiement qui offre une expérience haut de gamme, avec des personnages aux mouvements rapides, faciles à contrôler et complexes à maîtriser. Chaque joueur incarne une des huit «légendes» de l’univers. Celles-ci se partagent les mêmes armes qu’elles trouvent à chaque partie sur la carte de jeu, mais elles ont toutes en plus leurs propres pouvoirs spéciaux, un peu comme dans les jeux de tir Rainbow Six Siege et Overwatch.

Autre particularité d’Apex Legends, le titre propose plusieurs innovations qui facilitent la coopération, puisqu’on y joue en équipes de trois. La plus importante nouveauté est un système de communication ingénieux, qui permet d’avertir ses compagnons d’armes de la présence d’un ennemi, d’une mitraillette à acquérir ou d’un endroit à visiter. Respawn a inventé une façon d’interagir avec les autres membres de l’équipe sans utiliser de microphone, en appuyant sur un seul bouton sur le contrôleur. Il s’agit d’une nouveauté de taille, qui devrait se répandre comme une traînée de poudre dans l’industrie au cours des prochaines années.

La possibilité de réanimer ses partenaires tombés au combat renforce aussi l’esprit d’équipe dans le jeu. Signe que les mesures portent fruit, les joueurs qui se comportent d’une façon individualiste sont rares, voire inexistants.

Ceux qui ont déjà joué à un jeu de type Battle Royale devraient aimer Apex Legends. Le jeu est mieux conçu que PUBG, il est plus sérieux que Fortnite et il est gratuit, contrairement à Call of Duty Blackout.

Gratuit, mais profitable

Apex Legends ne coûte rien à l’achat, mais il est possible d’y débourser de l’argent pour obtenir des habillages cosmétiques, comme des armes multicolores. Seuls six des huit personnages sont en plus accessibles au départ. Pour débloquer les deux autres, il faut jouer pendant des heures afin d’accumuler de l’argent virtuel, ou encore accélérer le tout en dénouant les cordons de sa bourse (une légende supplémentaire coûte environ 10 $).

La stratégie n’est pas nouvelle. Elle est notamment utilisée par Ubisoft dans Rainbow Six Siege. Comme avec les autres titres du genre, on peut d’ailleurs s’attendre à ce que Respawn lance plus de personnages avec le temps. Même si une fraction seulement des joueurs décide de payer pour les acquérir, le studio pourrait accumuler des millions de dollars à chaque fois.

Respawn pourrait aussi ajouter d’autres modes et d’autres cartes à son jeu, afin d’entretenir l’intérêt des amateurs. Pour les jeux gratuits, le nerf de la guerre est après tout le temps d’attention des joueurs mois après mois. Les studios gagnent leur argent avec le temps, et non d’un coup au lancement, comme c’était le cas auparavant.

Espérons maintenant que Respawn jouera un peu plus d’audace avec ses mises à jour. Apex Legends a beau être excellent, probablement le meilleur Battle Royale jusqu’ici, il n’offre cependant pas grand-chose de plus que ses concurrents. Le genre commence à s’essouffler pour les joueurs de la première heure. S’ils veulent continuer à avoir autant de succès, les studios devront un jour se réinventer, plutôt que de peaufiner seulement le travail des autres.