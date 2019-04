– Heeiin? T’as pas Netflix?

Je lui aurais appris que j’avais la sale habitude d’éplucher des enfants vivants qu’elle ne m’aurait pas regardé autrement. Les yeux sortis comme des poignées de porte, incrédule, hésitant entre le mépris et la pitié. Pour elle, je venais de faire une bien triste sortie du garde-robe.

– Ben non, j’ai pas Netflix. Sur mon câble, j’ai accès à des dizaines de chaînes et ça me suffit amplement.

– Tu sais pas ce que tu manques. Des films, des docus, des shows de comédie…

– J’aime mieux aller voir mes films au cinéma, je me tape déjà plein de docus et, pour la comédie, y a rien pour battre TVA Sports, ces jours-ci. Une vraie joke…

OK, je sais qu’un paquet de trucs m’échappent, mais je suis prêt à l’assumer. Ce qui est spécial, c’est d’avoir à affronter le jugement des autres, de ceux qui croient avoir une longueur d’avance. Et qui se font un plaisir fou de te le rappeler.

Me suis toujours demandé quel était leur but, à ces étonnés de grand chemin. Veulent-ils te faire «filer» cheap? Croient-ils ainsi susciter une admiration instantanée? Y’a probablement là un imbuvable mélange des deux. Comptez le nombre de fois où on vous a balancé à la tête un retentissant : «T’as pas vu?!!!», «t’as pas lu?!!!», «t’es pas allé?!!!»… De quoi penser qu’on n’a jamais rien fait.

Maintenant que le syndrome de la peur de rater quelque chose, le FOMO (pour Fear Of Missing Out), a été identifié, le moment est peut-être venu de s’attaquer à sa contrepartie : le péché de ne pas avoir tout vu, tout lu ou tout entendu.

Ben non, j’ai pas vu le nouveau show de Rivard, ni lu le dernier Stephen King, ni écouté le dernier Imagine Dragons. Et je ne suis pas allé en Islande pendant qu’il en était encore temps. J’ai dû faire autre chose.

Ah oui, j’allais oublier de vous dire comment s’était achevée ma discussion avec ma chum. En me quittant, puisque j’aime tant aller aux vues, elle m’a demandé ce que j’avais pensé du Blade Runner de Denis Villeneuve. Je n’aurais jamais dû répondre à sa question…

– Heeeiiin!!!! T’as pas vu Blade Runner????

– Ben non. Et, aussi bien te le dire tout de suite, je n’irai pas voir le prochain Avengers non plus. Vas-tu encore me parler?

•••

Enfin vue : la pièce J’aime Hydro, brillamment conçue, écrite et interprétée par Christine Beaulieu, accompagnée sur scène de ses deux excellents acolytes Mathieu Gosselin et Mathieu Doyon. Je vais au théâtre depuis des dizaines d’années et jamais je n’avais rien vu de pareil. Ce qui est tout à l’honneur de Christine Beaulieu, qui nous livre ici un exposé coup-de-poing sur les «besoins» d’Hydro-Québec qui semblent de plus en plus s’éloigner des nôtres.

Instructif, divertissant, ébranlant, je vous suggère fortement d’aller voir ce spectacle, tout en espérant que nous aurons droit à d’autres expériences de docu-théâtre à l’avenir, c’est trop efficace. J’aime Hydro sera présenté en rappel en septembre prochain à l’Usine C.

•••

Ultimes salutations aux membres de l’équipe du magazine Entrée principale qui était présenté depuis six ans sur les ondes de la télé d’État. Il y avait sur ce plateau de l’intelligence, de la pertinence et une super atmosphère, bref, tous les ingrédients nécessaires pour brasser une saprée bonne émission de télé qui aurait pu continuer longtemps sur son erre d’aller.