Trouver le bon emploi n’est pas le but ultime

Il y a des gens qui, pendant des années, s’évertuent à acquérir des compétences et des habiletés qui leur permettront de décrocher l’emploi rêvé, celui qui, selon eux, les rendra finalement heureux.

Cet objectif devient leur raison d’être chaque jour. Et une fois qu’ils ont été promus, ils se disent que la partie est terminée, qu’ils n’ont qu’à se mettre les pieds sur le bureau et que la vie sera douce pour le restant de leurs jours. Ils ne sont pas conscients que la partie vient tout juste de commencer.

C’est comme en amour. Combien d’amoureux, une fois qu’ils ont trouvé l’objet de leurs désirs, se disent que c’est terminé et qu’ils n’ont plus rien à faire pour être heureux éternellement. Cet état d’esprit fait en sorte que la relation s’effrite lentement et finit par s’étioler.

Le succès n’est jamais final et il ne garantit jamais le bonheur. En fait, c’est tout au long du processus, à mesure qu’on se rapproche du but, qu’on se sent heureux. Il ne faut jamais minimiser l’apport des petites victoires, ces événements qui vous permettent de vous rapprocher de vos objectifs.

C’est tout au long du processus de conquête que cette relation amoureuse naissante vous procure le plus d’émotions. Tout comme c’est à mesure que vous vous rapprochez de la promotion que vous vous sentez au faîte de votre art et que vous êtes le plus fier de votre rendement.

Ensuite, une fois le but ultime atteint, il ne faut pas du tout s’asseoir sur ses lauriers. Cette victoire n’est qu’une percée vers un avenir plus grand encore. La ferveur d’un couple doit être entretenue tous les jours et on ne peut le tenir pour acquis; il en va de même pour un nouvel emploi, malgré le fait qu’on le convoite depuis des lunes.

Demandez-vous quelle sera votre prochaine étape. Ça ne veut pas dire que vous deviez d’ores et déjà songer à la prochaine promotion. Demandez-vous comment vous pouvez devenir un meilleur leader. Demandez-vous comment vous pouvez faire grimper la productivité de votre nouveau service. Tentez de trouver de nouvelles manières de faire les choses.

Bref, ne vous dites pas que tout est terminé et que le reste de votre existence ira de soi parce que vous venez d’atteindre un objectif majeur. C’est une nouvelle manche qui vient d’être annoncée et vous devez continuer d’être à la hauteur. Sinon, vous risquez de vous encroûter et de voir votre niveau d’énergie plonger vers les abysses.